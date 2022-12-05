Ризик "пролетіти" з €18 млрд ЄС і життя після "Чорної п’ятниці". Яким буде курс долара і євро цього тижня

Ситуація на валютному ринку в Україні загалом все більше дає підстав для тривог щодо його перспектив. У ЄС ніяк не можуть погодити рішення про виділення Україні €18 млрд макрофінансової допомоги у наступному році, що може стати серйозною проблемою у майбутньому. Економіка нашої країни, як і стабільність гривні, критично залежать від зовнішніх позик.

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"Для порівняння, з січня по листопад цього року Європейський Союз надав Україні €6,7 млрд. У результаті макроекономічна стабільність нашої країни (зокрема і курс гривні) багато в чому залежатиме від можливості ЄС виділити ті самі €18 млрд", – каже у коментарі нам аналітик Roboforex Андрій Гойлов.

Експерт також нагадує, що завтра Мінфін проведе аукціон із розміщення "військових" ОВДП. Ринку будуть запропоновані держбонди чотирьох випусків у гривнях із термінами погашення у 6, 12, 18 та 24 місяці, а також 6 місяців – у євро. На минулому розміщенні до держбюджету було залучено 22,23 млрд грн.

Усього після початку повномасштабної війни від продажу цих паперів на рахунки Кабміну надійшло 207,35 млрд грн ($6,5 млрд). У свою чергу НБУ придбав цих паперів на 370 млрд грн. Але заковика у тому, що, за словами голови Нацбанку Андрія Пишного, Кабмін наступного року не зможе розраховувати на "друкарський верстат" регулятора.

"Через це гостро постає питання підвищення обсягів доходів держбюджету через збільшення міжнародної допомоги. В іншому випадку зростає ризик девальвації гривні", – додає Андрій Гойлов.

Як пройшли торги на міжбанку

Минулого тижня Нацбанк суттєво скоротив міжнародні резерви. Згідно з результатами останніх інтервенцій, НБУ придбав на міжбанку усього лише $6,6 млн, а продав аж $569,32 млн, зайшовши у "мінус" на майже $563 млн. Цей обсяг продажу став найкрупнішим з передостаннього тижня жовтня, коли регулятор реалізував на МБВР понад $576 млн.

Таким чином з початку повномасштабного нападу РФ Національний банк прибав на міжбанківському валютному ринку сумарно майже $2,584 млрд, а продав майже $20,635 млрд (негативне сальдо – $18,051 млрд). З початку ж року НБУ купив на міжбанку загалом $3,240 млрд, а продав $23,405 млрд ("мінус" по міжнародних резервах – понад $20,164 млрд).

Втім, як зауважує у коментарі нам економіст Ukraine Economic Outlook Григорій Кукуруза, не варто забувати, що протягом останніх двох тижнів ринок суттєво відреагував на збереження так званої зернової угоди, яка збільшила валютні надходження від аграріїв. Ти більше, від угод по зерновому коридору фермери отримують безготівкову валюту, яку обмінюють на міжбанку.

Представники агробізнесу стали більше орієнтуватись на морські перевезення, бо транспортування продукції авто дорожче. Тут ціна транспортування часом займала третину вартості зерна. Від торгівлі автотранспортом вони отримували як готівкову, так і безготівкову валюту.

"Сьогодні на міжбанку ми бачимо профіцит інвалюти. З початку війни у нас це не такі часті ситуації, коли клієнти банків продають більше валюти, ніж купують. Загалом експортери продають в Україні більше інвалюти, ніж купують імпортери", – зауважив експерт.

Курс у банках і на чорному ринку

Минулого тижня у банках і на чорному ринку якщо долар несуттєво подешевшав, то євро дещо подорожчав. Якщо у понеділок, 28 листопада, у банках в середньому по країні курс долара складав 39,85-40,35 грн/$, то вже в неділю – 39,8-40,3 грн/$. На чорному ринку ситуація схожа: якщо на початку тижня долар торгувався на рівні 40,2-40,32 грн/$, то під кінець тижня – на рівні 40,1-40,23 грн/$.

У банках в середньому по Україні курс євро у понеділок складав 40,45-41,2 грн/€, а в неділю – опісля здорожчання – 40,9-41,7 грн/€. На чорному ринку євро в середньому подорожчав з 41,1-41,43 грн/€ у понеділок до 41,55-41,75 грн/€ в неділю.

"На готівковому валютному ринку гривня до долара закріпилася над рівнем 40 грн/$, а євро досяг позначки 41,5 грн/€. Подальше посилення гривні у середньостроковій перспективі є малоймовірним. Судячи з того, що відбувається, НБУ має намір і надалі продовжувати боротьбу зі спекулянтами на ринку", – відмітив Андрій Гойлов.

Як стверджують наші аналітики, до кінця цього тижня долар перебуватиме на тому ж рівні і з таким же широким спредом. Євро ж буде дорожчати і надалі, але навряд переступить верхню позначку у 42,4 грн/€ .

Григорій Кукуруза також звертає увагу, що в Україні, як і у всьому світі, завершилася "Чорна п’ятниця", що також мало свої наслідки для валютного ринку.

"Перед цим люди здавали валюту в обмінники і банки. Це опустило курс до 40,1-40,15 грн/$. Деякі експерти взагалі розраховували на курс 39,8 грн/$, але здешевшання інвалюти підійшло до цієї позначки у притул. Сьогодні ж ми спостерігаємо протилежну тенденцію, що цілком логічно", – додає економіст Ukraine Economic Outlook.