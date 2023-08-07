Рынок выходит из зоны турбулентности. Каким будет курс валют 7-13 августа

На этой неделе доллар в банках будет колебаться в пределах 36,85-37,7 грн/$, а евро – 40,6-41,6 грн/€. На черном рынке доллар будет находиться, судя по всему, в пределах 37,1-37,55 грн/$, а евро – 41,1-41,4 грн/€. Как утверждают наши аналитики, основание для таких прогнозов – относительное спокойствие на валютном рынке после недели турбулентности.

Что касается июня в целом, то начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой дает следующий прогноз: "НБУ явно имеет определенный антикризисный сценарий, чтобы удержать стабильность на валютном рынке. Таким образом, в августе будет все еще наблюдаться период затишья, курсовые колебания возможны в текущем диапазоне 37-38 грн/$ и 41-42,5 грн/$ без резких изменений".

Среди факторов, которые будут негативно влиять на стабильность гривны, можно выделить следующие:

Во-первых, после сокращения НБУ учетной ставки на 3 п.п. – До 22% банки начали постепенно сокращать депозитные ставки, начиная с мелких игроков на рынке. Низшие ставки – ниже желания граждан нести деньги на депозит, а отсюда рост традиционного вложения свободных средств в инвалюту, что спровоцирует спрос на нее в обменниках, а значит – и удорожание.

Впрочем, этот фактор не повлечет за собой существенных колебаний. Он будет растянут во времени. Тем более, учитывая низкую платежеспособность граждан, которым все больше нужны деньги "на руках".

Во-вторых, окончательное прекращение "зернового соглашения" и обстрелы РФ по нашей портовой инфраструктуре, включая споры с государствами-соседями по транспортировке через них аграрной продукции, оказывают давление на гривну вплоть до долгосрочной перспективы, так как сокращается валютная выручка, но ее нехватку перекрывает финансовая помощь от союзников.

Во-вторых, ряд известных факторов перечислил сам Нацбанк в своем новом прогнозе: вероятность снижения объемов (ритмичности) международной помощи, угроза новых атак на энергетическую инфраструктуру Украины и затягивание военного конфликта, острая фаза которого, по оценкам НБУ, продлится по меньшей мере до середины 2024 года. .

Эксперты все чаще говорят о том, что существует высокая вероятность изменения фиксированного курса межбанка до конца этого года. И реализацией этого сценария будет именно ухудшение операционных показателей, таких как валютные интервенции, аграрный экспорт, внешняя помощь, отмечает финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Курс в банках и на черном рынке

В банках в среднем по Украине после ощутимой девальвации гривны из-за объявления НБУ о сокращении учетной ставки с 25% до 22% более-менее стабилизировалось на новых средних отметках. Если в понедельник, 31 июля, курс составлял 37-37,7 грн/$, то в воскресенье – 36,95-37,7 грн/$.

Правда, посреди недели гривна, наоборот, укрепилась. К примеру, в четверг, 3 августа, курс составлял 36,85-37,5 грн/$.

Евро в течение прошлой недели вел себя еще спокойнее: гривна здесь укрепилась, но очень плавно. Так, в понедельник курс составлял 41-41,9 грн/€ , то в пятницу – без прыжков на протяжении семи дней – 40,75-41,6 грн/€. Другими словами, гривна здесь окрепла на 25-30 коп.

На черном рынке инвалюту на прошлой неделе заметно качало. Так, если в понедельник средний курс доллара по стране в среднем составлял 37,3-37,55 грн/$, то уже на следующий день гривна немного укрепилась до 37,2-37,35 грн/$. После этого началось некоторое удорожание доллара, а затем к концу недели он подешевел до 37,2-37,4 грн/$.

Евро в течение недели только плавно и ощутимо подешевел. В начале недели курс составлял 41,4-41,7 грн/€, а в воскресенье – 41,15-41,4 грн/€. Другими словами, как и в банках, удешевление инвалюты составило 25–30 коп.

Такое удешевление инвалюты во всех случаях объясняется падением спроса на нее после некоторого ажиотажа, спровоцированного анонсами НБУ по смягчению валютных ограничений и переходу к свободному курсообразованию.

Все это в комплексе всколыхнуло рынок. И не последнюю роль в этом сыграли спекулянты.

Как прошли торги на межбанке

На прошлой неделе, с 31 июля по 4 августа включительно, Нацбанк купил на межбанке $2,03 млн, а продал $460,31 млн (отрицательное сальдо – $458,28 млн). Всего же с начала года НБУ приобрел на межбанке $192,37 млн, а продал более $14,741 млрд, сократив таким образом международные резервы на $14,549 млрд.

Здесь добавим, что с международными резервами у НБУ все отлично. Только месяц назад регулятор сообщил, что показатель подошел в убежище к $39 млрд. Но уже на сегодняшний день резервы эту отметку перешагнули и составили $39,027 млрд.

Например, в течение июня 2023 года международные резервы продолжали расти благодаря устойчивым и ритмичным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Нацбанком и долговые выплаты страны в инвалюте.

"Поступления от международных партнеров и дальше оставались заметно больше, чем объемы интервенций НБУ по продаже валюты, которые осуществлялись для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины", – объясняли в НБУ в начале июля.