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Рынок выходит из зоны турбулентности. Каким будет курс валют 7-13 августа
На этой неделе доллар в банках будет колебаться в пределах 36,85-37,7 грн/$, а евро – 40,6-41,6 грн/€. На черном рынке доллар будет находиться, судя по всему, в пределах 37,1-37,55 грн/$, а евро – 41,1-41,4 грн/€. Как утверждают наши аналитики, основание для таких прогнозов – относительное спокойствие на валютном рынке после недели турбулентности.
Что касается июня в целом, то начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой дает следующий прогноз: "НБУ явно имеет определенный антикризисный сценарий, чтобы удержать стабильность на валютном рынке. Таким образом, в августе будет все еще наблюдаться период затишья, курсовые колебания возможны в текущем диапазоне 37-38 грн/$ и 41-42,5 грн/$ без резких изменений".
Среди факторов, которые будут негативно влиять на стабильность гривны, можно выделить следующие:
Во-первых, после сокращения НБУ учетной ставки на 3 п.п. – До 22% банки начали постепенно сокращать депозитные ставки, начиная с мелких игроков на рынке. Низшие ставки – ниже желания граждан нести деньги на депозит, а отсюда рост традиционного вложения свободных средств в инвалюту, что спровоцирует спрос на нее в обменниках, а значит – и удорожание.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Впрочем, этот фактор не повлечет за собой существенных колебаний. Он будет растянут во времени. Тем более, учитывая низкую платежеспособность граждан, которым все больше нужны деньги "на руках".
Во-вторых, окончательное прекращение "зернового соглашения" и обстрелы РФ по нашей портовой инфраструктуре, включая споры с государствами-соседями по транспортировке через них аграрной продукции, оказывают давление на гривну вплоть до долгосрочной перспективы, так как сокращается валютная выручка, но ее нехватку перекрывает финансовая помощь от союзников.
Во-вторых, ряд известных факторов перечислил сам Нацбанк в своем новом прогнозе: вероятность снижения объемов (ритмичности) международной помощи, угроза новых атак на энергетическую инфраструктуру Украины и затягивание военного конфликта, острая фаза которого, по оценкам НБУ, продлится по меньшей мере до середины 2024 года. .
Эксперты все чаще говорят о том, что существует высокая вероятность изменения фиксированного курса межбанка до конца этого года. И реализацией этого сценария будет именно ухудшение операционных показателей, таких как валютные интервенции, аграрный экспорт, внешняя помощь, отмечает финансовый аналитик Андрей Шевчишин.
Курс в банках и на черном рынке
В банках в среднем по Украине после ощутимой девальвации гривны из-за объявления НБУ о сокращении учетной ставки с 25% до 22% более-менее стабилизировалось на новых средних отметках. Если в понедельник, 31 июля, курс составлял 37-37,7 грн/$, то в воскресенье – 36,95-37,7 грн/$.
Правда, посреди недели гривна, наоборот, укрепилась. К примеру, в четверг, 3 августа, курс составлял 36,85-37,5 грн/$.
Евро в течение прошлой недели вел себя еще спокойнее: гривна здесь укрепилась, но очень плавно. Так, в понедельник курс составлял 41-41,9 грн/€ , то в пятницу – без прыжков на протяжении семи дней – 40,75-41,6 грн/€. Другими словами, гривна здесь окрепла на 25-30 коп.
На черном рынке инвалюту на прошлой неделе заметно качало. Так, если в понедельник средний курс доллара по стране в среднем составлял 37,3-37,55 грн/$, то уже на следующий день гривна немного укрепилась до 37,2-37,35 грн/$. После этого началось некоторое удорожание доллара, а затем к концу недели он подешевел до 37,2-37,4 грн/$.
Евро в течение недели только плавно и ощутимо подешевел. В начале недели курс составлял 41,4-41,7 грн/€, а в воскресенье – 41,15-41,4 грн/€. Другими словами, как и в банках, удешевление инвалюты составило 25–30 коп.
Такое удешевление инвалюты во всех случаях объясняется падением спроса на нее после некоторого ажиотажа, спровоцированного анонсами НБУ по смягчению валютных ограничений и переходу к свободному курсообразованию.
Все это в комплексе всколыхнуло рынок. И не последнюю роль в этом сыграли спекулянты.
Как прошли торги на межбанке
На прошлой неделе, с 31 июля по 4 августа включительно, Нацбанк купил на межбанке $2,03 млн, а продал $460,31 млн (отрицательное сальдо – $458,28 млн). Всего же с начала года НБУ приобрел на межбанке $192,37 млн, а продал более $14,741 млрд, сократив таким образом международные резервы на $14,549 млрд.
Здесь добавим, что с международными резервами у НБУ все отлично. Только месяц назад регулятор сообщил, что показатель подошел в убежище к $39 млрд. Но уже на сегодняшний день резервы эту отметку перешагнули и составили $39,027 млрд.
Например, в течение июня 2023 года международные резервы продолжали расти благодаря устойчивым и ритмичным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Нацбанком и долговые выплаты страны в инвалюте.
"Поступления от международных партнеров и дальше оставались заметно больше, чем объемы интервенций НБУ по продаже валюты, которые осуществлялись для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины", – объясняли в НБУ в начале июля.