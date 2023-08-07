Ринок виходить із зони турбулентності. Яким буде курс валют 7-13 серпня

Цього тижня долар у банках коливатиметься в межах 36,85-37,7 грн/$, а євро – 40,6-41,6 грн/€. На чорному ринку долар перебуватиме, судячи з усього, в межах 37,1-37,55 грн/$, а євро – 41,1-41,4 грн/€. Як стверджують наші аналітики, підстава для таких прогнозів – відносний спокій на валютному ринку після тижня турбулентності.

Що ж стосується червня загалом, то начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий дає наступний прогноз: "НБУ явно має певний антикризовий сценарій, щоб утримати стабільність на валютному ринку. Таким чином, у серпні все ще спостерігатиметься період затишшя, курсові коливання можливі у поточному діапазоні 37-38 грн/$ та 41-42,5 грн/$ без різких змін".

Серед факторів, які негативно впливатимуть на стабільність гривні, можна виділити такі:

По-перше, опісля скорочення НБУ облікової ставки на 3 п.п. – до 22% банки почали поступово скорочувати депозитні ставки, починаючи з дрібних гравців на ринку. Нижчі ставки – нижче бажання громадян нести гроші на депозит, а звідси зростання традиційного вкладання вільних коштів у інвалюту, що спровокує попит на неї в обмінниках, а відтак – і здорожчання.

Втім, цей фактор не спричинить суттєвих коливань. Він буде розтягнутим у часі. Тим паче, враховуючи низьку платоспроможність громадян, яким все більше потрібні гроші "на руках".

По-друге, остаточне припинення "зернової угоди" і обстріли РФ по нашій портовій інфраструктурі, включаючи суперечки з державами-сусідами стосовно транспортування через них аграрної продукції, спричиняють тиск на гривню аж до довгострокової перспективи, бо скорочується валютна виручка, але її нестачу перекриває фінансова допомога від союзників.

По-друге, низку відомих факторів перерахував сам Нацбанк у своєму новому прогнозі: вірогідність зниження обсягів (ритмічності) міжнародної допомоги, загроза нових атак на енергетичну інфраструктуру України та затягування військового конфлікту, гостра фаза якого, за оцінками НБУ, триватиме щонайменше до середини 2024 року.

Експерти все частіше кажуть про те, що існує висока ймовірність зміни фіксованого курсу міжбанку до кінця цього року. І реалізацією цього сценарію буде саме погіршення операційних показників, таких як валютні інтервенції, аграрний експорт, зовнішня допомога, зауважує нам фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Курс у банках і на чорному ринку

У банках в середньому по Україні опісля відчутної девальвації гривні через оголошення НБУ про скорочення облікової ставки з 25% до 22% більш-менш стабілізувався на нових середніх позначках. Якщо в понеділок, 31 липня, курс складав 37-37,7 грн/$, то в неділю – 36,95-37,7 грн/$.

Правда, посеред тижня гривня, навпаки укріпилась. Наприклад, у четвер, 3 серпня, курс складав 36,85-37,5 грн/$.

Євро протягом минулого тижня поводився ще спокійніше: гривня тут укріпилась, але дуже плавно. Так, у понеділок курс складав 41-41,9 грн/€, то у п’ятницю – без жодних стрибків упродовж сімох днів – 40,75-41,6 грн/€. Іншими словами, гривня тут зміцніла на 25-30 коп.

На чорному ринку інвалюту минулого тижня помітно хитало. Так, якщо в понеділок середній курс долара по країні в середньому складав 37,3-37,55 грн/$, то вже наступного дня гривня трохи укріпилась до 37,2-37,35 грн/$. Після цього почалося деяке здорожчання долара, а потім до кінця тижня він подешевшав до 37,2-37,4 грн/$.

Євро протягом тижня тільки плавно й відчутно дешевшав. На початку тижня курс складав 41,4-41,7 грн/€, а в неділю – 41,15-41,4 грн/€. Іншими словами, як і в банках, здешевшання інвалюти склало 25-30 коп.

Таке здешевшання інвалюти в усіх випадках пояснюється падінням попиту на неї опісля деякого ажіотажу, спровокованого анонсами НБУ щодо пом'якшення валютних обмежень і переходу до вільного курсоутворення.

Усе це в комплексі сколихнуло ринок. І не останню роль у цьому зіграли спекулянти.

Як пройшли торги на міжбанку

Минулого тижня, з 31 липня до 4 серпня включно, Нацбанк купив на міжбанку $2,03 млн, а продав $460,31 млн (негативне сальдо – $458,28 млн). Всього ж із початку року НБУ придбав на міжбанку $192,37 млн, а продав понад $14,741 млрд, скоротивши таким чином міжнародні резерви на $14,549 млрд.

Тут додамо, що з міжнародними резервами у НБУ все чудово. Тільки місяць тому регулятор повідомив, що показник підійшов у притул до $39 млрд. Але вже на сьогоднішній день резерви цю позначку переступили і склали $39,027 млрд.

Наприклад, протягом червня 2023 року міжнародні резерви продовжували зростати завдяки стійким та ритмічним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Нацбанком та боргові виплати країни в інвалюті.

"Надходження від міжнародних партнерів і надалі залишалися помітно більшими, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти, що здійснювалися для покриття різниці між попитом і пропозицією на валютному ринку України", – пояснювали в НБУ на початку липня.