Так дождались: Украина получит $18 млрд от ЕС. Чего ждать от курса валют на этой неделе

По данным НБУ, валовые международные резервы Украины к началу декабря составили $27,95 млрд. За ноябрь они выросли на сумму $2,70 млрд (+10,69%). В частности, на счета Кабинета Министров за этот месяц было зачислено $4,62 млрд. Пополнение финансовых резервов происходит за счет поступлений от международных партнеров, поддержка которых позволяет покрывать бюджетный дефицит, несмотря на боевые действия. Как уточняет в комментарии delo.ua аналитик Roboforex Андрей Гойлов, большая часть помощи поступила от ЕС и США – в общей сложности это $4,03 млрд.

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Чем больше денег от иностранных кредиторов, тем крепче гривна. "При сохранении объемов ежемесячной помощи международных партнеров на уровне $4 млрд курс гривны с высокой вероятностью будет стабильным. В этой связи очень уместно стало то, что ЕС принял решение выделить Украине финансирование в размере €18 млрд на 2023 год. Если США и другие партнеры смогут сохранить объемы помощи на текущем уровне, и в следующем 2023 году курс гривны будет стабильным", – говорит Гойлов.

Гривна под угрозой блекаута

Впрочем, для курсового баланса существуют существенные риски, которые усилились из-за ударов по энергетической инфраструктуре Украины, которые наносят ущерб бизнесу, снижают его деловую активность и углубляют падение экономики . По данным Министерства экономики ВВП Украины в ноябре снизился на 41%. По итогам года падение может достигнуть отметки 33,5%.

"Если разрушение энергетической инфраструктуры продолжится, кризис в реальном секторе только ухудшится. Это приведет к росту спроса на импортные товары, что окажет негативное влияние на курс гривны в среднесрочной перспективе", – предупреждает Андрей Гойлов, мнение которого совпадает с прогнозами многих других экспертов.

Как добавляет бывший глава совета НБУ Богдан Данилишин, об усилении давления на обменный курс гривны свидетельствует динамика платежного баланса Украины в январе-октябре 2022 года. В частности, вопреки профициту текущего счета платежного баланса, который за десять месяцев 2022 года составил почти $8 млрд, дефицит внешней торговли как товарами, так и услугами продолжает расти. Этот дефицит превысил в январе-октябре по торговле товарами $10 млрд и по торговле услугами – $7 млрд.

"Вместо этого существенную поддержку платежному балансу продолжают обеспечивать устойчивые поступления от украинцев, работающих за границей ($11,8 млрд за 10 мес. 2022 г.), и поступление международной помощи в сектор общегосударственного управления ($11,7 млрд за 10 мес. 2022 г.)", – обратил внимание Данилишин.

Как прошли торги на межбанке

На прошлой неделе (5-9 декабря) НБУ на межбанке купил мизерную сумму – $2,6 млн. Этот объем оказался наименьшим с конца апреля, когда он купил $1,5 млн. Вместе с тем на прошлой неделе регулятор продал более $583,4 млн – самую большую сумму с середины октября (тогда он реализовал на МБВР $613,23 млн). Таким образом, в первую полную неделю декабря НБУ зашел суммарно в "минус" на $580,84 млн. Главной причиной этого стал существенный рост спроса на инвалюту со стороны клиентов банков.

С начала полномасштабной войны Нацбанк купил в общей сложности более $2,586 млрд, а продал более $21,218 млрд, сократив международные резервы в конечном итоге на $18,632 млрд. С начала года НБУ приобрел суммарно на межбанке $3,243 млрд, а продал $23,988 млрд (отрицательное саль).

Курс в банках и на черном рынке

На прошлой неделе в банках и на черном рынке гривна несколько окрепла. Если в понедельник, 5 декабря, в банках в среднем по Украине доллар торговался на уровне 39,8-40,3 грн/$, то уже в конце недели – в рамках 39,5-40 грн/$. На черном рынке ситуация похожа: если в начале недели котировки по доллару были в диапазоне 40,1-40,23 грн/$, то в воскресенье – 39,9-40,05 грн/$.

Евро в банках в среднем по Украине в понедельник торговался – со спредом почти в гривну – на уровне 41-41,95 грн/€, а к концу недели стоил 41-41,9 грн/€. На черном рынке евро в начале недели торговался в диапазоне 41,55-41,75 грн/€, а в воскресенье вечером уже – 41,6-41,8 грн/€, пережив 8 декабря удешевление до 41,48-41,65 грн/€.

"На наличном валютном рынке гривна к доллару закрепилась под уровнем 40 грн/$, а евро достиг отметки 41,5 грн/€. Текущая ситуация подконтрольна Национальному банку. Регулятор продолжает закручивать "гайки" для спекулянтов", – отмечает Андрей Гойлов.