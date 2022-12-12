Таки дочекались: Україна отримає $18 млрд від ЄС. Чого очікувати від курсу валют цього тижня

За даними НБУ, валові міжнародні резерви України на початок грудня становили $27,95 млрд. За листопад вони зросли на суму $2,70 млрд (+10,69%). Зокрема, на рахунки Кабінету Міністрів за цей місяць було зараховано $4,62 млрд. Поповнення фінансових резервів відбувається коштом надходжень від міжнародних партнерів, підтримка яких дозволяє покривати бюджетний дефіцит, незважаючи на бойові дії. Як уточнює у коментарі delo.ua аналітик Roboforex Андрій Гойлов, більша частина допомоги надійшла від ЄС та США – загалом це $4,03 млрд.

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Чим більше грошей від іноземних кредиторів, тим міцніша гривня. "За збереження обсягів щомісячної допомоги міжнародних партнерів на рівні $4 млрд курс гривні з високою ймовірністю буде стабільним. У зв'язку з цим дуже доречним стало те, що ЄС ухвалив рішення виділити Україні фінансування у розмірі €18 млрд на 2023 рік. Якщо США та інші партнери зможуть зберегти обсяги допомоги на поточному рівні, то й наступного 2023 року курс гривні буде стабільним", – говорить Гойлов.

Гривня під загрозою блекауту

Втім, для курсового балансу існують суттєві ризики, які посилились через удари по енергетичній інфраструктурі України, які завдають шкоди бізнесу, знижують його ділову активність та поглиблюють падіння економіки. За даними Міністерства економіки, ВВП України у листопаді знизився на 41%. За підсумками року падіння може досягти позначки 33,5%.

"Якщо руйнація енергетичної інфраструктури продовжиться, криза в реальному секторі лише погіршиться. Це призведе до зростання попиту на імпортні товари, що негативно вплине на курс гривні в середньостроковій перспективі", – попереджає Андрій Гойлов, думка якого співпадає з прогнозами багатьох інших експертів.

Як додає колишній голова ради НБУ Богдан Данилишин, про посилення тиску на обмінний курс гривні свідчить динаміка платіжного балансу України у січні-жовтні 2022 року. Зокрема, всупереч профіциту поточного рахунку платіжного балансу, який за десять місяців 2022 року становив майже $8 млрд, дефіцит зовнішньої торгівля як товарами, так і послугами продовжує зростати. Цей дефіцит перевищив у січні-жовтні за торгівлею товарами $10 млрд та за торгівлею послугами – $7 млрд.

"Натомість суттєву підтримку платіжному балансу продовжують забезпечувати стійкі надходження від українців, які працюють за кордоном ($11,8 млрд за 10 міс. 2022 р.), та надходження міжнародної допомоги до сектору загальнодержавного управління ($11,7 млрд за 10 міс. 2022 р.)", – звернув увагу Данилишин.

Як пройшли торги на міжбанку

Минулого тижня (5-9 грудні) НБУ на міжбанку купив мізерну суму – $2,6 млн. Цей обсяг виявився найменшим з кінця квітня, коли він купив $1,5 млн. Разом з тим минулого тижня регулятор продав понад $583,4 млн – найбільшу суму з середини жовтня (тоді він реалізував на МБВР $613,23 млн). Таким чином у перший повний тиждень грудня НБУ зайшов сумарно у "мінус" на $580,84 млн. Головною причиною цього стало суттєве зростання попиту на інвалюту з боку клієнтів банків.

З початку повномасштабної війни Нацбанк купив загалом понад $2,586 млрд, а продав більше $21,218 млрд, скоротивши міжнародні резерви у кінцевому підсумку на $18,632 млрд. З початку року НБУ придбав сумарно на міжбанку $3,243 млрд, а продав $23,988 млрд (негативне сальдо – $20,745 млрд).

Курс у банках і на чорному ринку

Минулого тижня у банках і на чорному ринку гривня дещо зміцніла. Якщо у понеділок 5 грудня у банках в середньому по Україні долар торгувався на рівні 39,8-40,3 грн/$, то вже наприкінці тижня – у рамках 39,5-40 грн/$. На чорному ринку ситуація схожа: якщо на початку тижня котирування по долару були в діапазоні 40,1-40,23 грн/$, то в неділю – 39,9-40,05 грн/$.

Євро у банках в середньому по Україні у понеділок торгувався – зі спредом майже у гривню – на рівні 41-41,95 грн/€, а під кінець тижня коштував 41-41,9 грн/€. На чорному ринку євро на початку тижня торгувався в діапазоні 41,55-41,75 грн/€, а в неділю ввечері вже – 41,6-41,8 грн/€, переживши 8 грудня здешевшання до 41,48-41,65 грн/€.

"На готівковому валютному ринку гривня до долара закріпилася під рівнем 40 грн/$, а євро досяг позначки 41,5 грн/€. Поточна ситуація підконтрольна Національному банку. Регулятор продовжує закручувати “гайки” для спекулянтів", – зауважує Андрій Гойлов.