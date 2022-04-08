"Укргазбанк" открывает свои отделения в областях, где еще ведутся бои

“Укргазбанк” сейчас обслуживает клиентов даже в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Запорожской, Черниговской и Сумской областях.

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Государственный "Укргазбанк" ежедневно открывает сотни своих отделений для клиентов даже на тех территориях, где до сих пор идут бои.

В банке отмечают: "безопасность наших клиентов и сотрудников – превыше всего", поэтому все отделения работают с учетом текущей ситуации в регионе.

В частности, в Киеве сегодня работает 17 отделений и 8 отделений в Киевской области, а это Бровары, Борисполь, пгт Чабаны, Переяслав-Хмельницкий, Боярка и Фастов. В Донецкой области работает 2 отделения – в городах Курахово и Дружковка.

В Николаевской области обслуживают клиентов 3 отделения банка, в Сумской – 4 отделения. В Запорожье 7 апреля открылось 5 отделений. В Харькове, Херсоне и Чернигове работают по одному отделению.

Всего сегодня работает 193 отделения "Укргазбанка". Адреса всех отделений можно найти здесь (список обновляется ежедневно)

В банке просят клиентов проверять работу отделений заранее или пользоваться онлайн-сервисами "Укргазбанка".

Работает также круглосуточная поддержка по номеру 0800-309-000.