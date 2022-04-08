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"Укргазбанк" відкриває свої відділення в областях, де ще точаться бої
“Укргазбанк” зараз обслуговує клієнтів навіть у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Запорізькій, Чернігівській та Сумській областях.
Державний "Укргазбанк" щодня відкриває сотні своїх відділень для клієнтів навіть на тих територіях, де досі точаться бої.
В банку зазначають: "безпека наших клієнтів та співробітників – понад усе", тому всі відділеня працюють з урахуванням поточної ситуації в регіоні.
Зокрема, у Києві сьогодні працює 17 відділень та 8 відділень у Київській області, а це Бровари, Бориспіль, смт Чабани, Переяслав-Хмельницький, Боярка та Фастів. У Донецькій області працює 2 відділення – у містах Курахове та Дружківка.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У Миколаївській області наразі обслуговують клієнтів 3 відділення банку, у Сумській – 4 відділення. В Запоріжжі 7 квітня відкрилося 5 відділень. У Харкові, Херсоні та Чернігові працюють по одному відділенню.
Загалом сьогодні працюють 193 відділення "Укргазбанку". Адреси усіх відділень можна знайти тут (перелік оновлюється щодня)
В банку просять клієнтів перевіряти роботу відділень заздалегідь або ж користуватись онлайн-сервісами "Укргазбанку".
Працює також цілодобова підтримка за номером 0800-309-000.