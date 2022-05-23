Валюта в свободном плавании. Каких котировок на доллар и евро ждать в последнюю неделю мая

Национальный банк вынужден проводить либерализацию валютного рынка и отпускать гривну в свободное плавание. Это уже привело к росту спроса на иностранные валюты и резкие колебания курса.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Купить валюту непосредственно на межбанке практически невозможно, что давит на курс гривны. С целью сохранения контроля над легальным оборотом валют регулятор вынужден снимать ограничения с коммерческих банков.

Как подчеркнул в разговоре с Delo.ua аналитик Roboforex Андрей Гойлов, в настоящее время НБУ прорабатывает разные варианты возобновления полноценной работы межбанка и возвращения к "плавающему" курсу гривны, чтобы официальный банковский курс был максимально приближен к рыночному.

НБУ отпустил наличную валюту в "свободное плавание"

Главной новостью на прошлой неделе стало то, что Нацбанк 21 мая (постановление №102) разрешил банкам не ограничивать курс наличной валюты. Это создало определенный шок, из-за чего доллар на "черном рынке" резко подорожал, что заставило НБУ немедленно выступить с разъяснениями.

Первое, на что обратил внимание регуляторр – сегодня банки все еще могут продавать через кассы наличную иностранную валюту только в том объеме, в котором до этого купили ее у населения. До войны между наличным и безналичным сегментами рынка существовало почти свободное перетекание наличной валюты.

До широкомасштабной войны население могло свободно покупать валюту в банках. Национальный банк установил строгие ограничения на такие операции и на объем продаж наличной валюты банками.

"Следует учитывать, что сейчас на наличном рынке в большинстве своем покупают валюту для спекулятивного заработка, финансирование "серого" импорта, который не относится к критическому, а также перевод сбережений в иностранную валюту", - объясняют в НБУ.

Ни одно из этих направлений не является критическим приоритетом для поддержки экономики в период войны. Поэтому регулятор пошел по пути экономии дефицитных международных резервов для сглаживания колебаний в этом сегменте рынка.

"С 21 мая НБУ разрешил банкам не ограничивать свой курс продажи наличной валюты. Это выравнивает условия для банков по сравнению с обменниками, что будет способствовать повышению эффективности наличного рынка и уменьшению колебаний обменного курса на нем", – акцентируют внимание в Нацбанке.

Иными словами, если раньше банки могли продавать доллары и евро по цене, не превышающей курс НБУ более чем на 10%, то с субботы такого ограничения больше нет.

Также с 21 мая регулятор снял ограничения на установление курса, по которому банки списывают со счетов клиентов средства в гривне, если клиенты рассчитываются гривневыми картами за границей или снимают с карт наличную валюту. Что касается последнего, такие операции частично использовались как способ покупки инвалюты в обход ограничений.

Руководство Нацбанка таким образом создало возможности для сближения курса конвертации валюты для временно находящихся за рубежом граждан и курса покупки наличной валюты для украинцев, которые остаются на родине.

Отдельно обратим внимание, что Нацбанк оставил без изменений ограничения на установление курса банками в безналичном сегменте валютного рынка.

Банки продолжают проводить операции по купле-продаже безналичной валюты по курсу, находящемуся в диапазоне, где нижняя граница – официальный курс, а верхняя – официальный курс +1%.

Курс в банках и на "черном рынке". Евро подскочил до 40 грн/€.

На наличном рынке гривня действительно стремительно подешевела. Если еще в понедельник, 16 мая, средний курс по Украине составлял 34,4–34,55 грн/$, то уже 21 мая – 37,5–38,5 грн/$. Впрочем, к концу недели ценники на доллар слегка снизились, а спред сузился на несколько копеек.

В банках курс составлял на 16 мая 31,93-32,18 грн/$, а к концу минувшей недели – 32-32,18 грн/$ (у банков есть свой курсовой "потолок, установленный НБУ).

По евро ситуация схожая. В понедельник, 16 мая, курс составлял 35,85-36,2 грн/€, а уже 21 мая – 38,5-40 грн/€. К концу недели рынок немного успокоился, а спред таже сузился. Уже в понедельник, 23 мая, курс к началу дня составил 38,5-39,7 грн/€.

В банках курс евро на 16 мая составлял 33-33,41 грн/€, а уже к 22 мая курс евро вырос до 33,4–33,84 грн/€.

Согласно прогнозам наших аналитиков, на этой неделе ориентировочный средний курс доллара составит 37-37,5 грн/$, а евро – 38,5-39,5 грн/€.

Что же действительно произошло на "черном рынке". Взгляд банкира

Курсовой скачок, произошедший в конце прошлой недели на "черном рынке", стал следствием усиленных девальвационных ожиданий. Последние и были спровоцированы сначала ожиданиями возобновления режима плавающего курса, а затем частичным снятием ограничений НБУ на валютном рынке.

Как утверждает директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, такая реакция избыточна и не отражает реальной ситуации на рынке. Продолжающие действовать ограничения усиливают давление дополнительного спроса на валюту на "черном рынке".

"С другой стороны, объем предложения иностранной валюты в последние дни существенно ослаб на фоне растущего курса. Возникший дисбаланс и стал причиной быстрого роста котировок. За неделю-две рынок должен найти новый равновесный уровень", - прогнозирует Золотько.

Только тогда, по ее мнению, можно будет говорить о каких-то настоящих курсовых отметках. В настоящее время рынок переживает период повышенной турбулентности после частичного перехода к свободному курсообразованию.

"Другими словами, принятые Нацбанком решения стали закономерной и своевременной реакцией на увеличение разрыва между наличными курсами на легальном и сером сегментах рынка. С другой стороны, на безналичном рынке продолжает действовать режим фиксированного курса", – напоминает она.

В Национальном банке справедливо отметили, что в условиях, когда экспортеры сталкиваются со значительными ограничениями, ущерб от полноценного плавающего курса будет гораздо больше, чем пользы.

Торги на межбанке. Есть новости

Прошлая неделя стала знаковой и для торгов НБУ на межбанке. За исключением двух первых дней войны, регулятор впервые не осуществлял интервенций в евро. При этом объемы продаж доллара стали максимальными за все время войны.

С 16 по 20 мая НБУ приобрел на межбанке традиционно мизерную сумму – $7,4 млн, а продал через банки предприятиям для обеспечения критического импорта $650,37 млн. Таким образом, НБУ зайдя в "минус" почти на 643 млн. До этого наибольший объем продаж валюты за время войны составлял $546,7 млн.

С начала войны Нацбанк купил почти $1,155 млрд, а продал – более $4,364 млрд. Так что международные резервы "похудели" на $3,209 млрд. По евро суммарная покупка составила почти €111 млн, а продажа – более €1,789 млрд, из-за чего "минус" составил €1,678 млрд.

Напомним, что торги на межбанке пока проходят при фиксированном курсе: 29,25 грн/$ и 30,92 грн/€. Такая фиксация обменного курса позволяет сдержать инфляционные процессы (по причине удешевления критического импорта) и удержать под контролем инфляционные ожидания.