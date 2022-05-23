Валюта у вільному плаванні. Яких цінників на долар та євро очікувати останнього тижня травня

Національний банк змушений проводити лібералізацію валютного ринку та відпускати гривню у "вільне плавання". Це вже спричинило зростання попиту на іноземні валюти та різкі коливання курсу

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Купити валюту безпосередньо на міжбанку практично неможливо, що давить на курс гривні. З метою збереження контролю за легальним обігом валют регулятор змушений знімати обмеження з комерційних банків.

Як підкреслив у розмові з Delo.ua аналітик Roboforex Андрій Гойлов, наразі НБУ опрацьовує різні варіанти відновлення повноцінної роботи міжбанку та повернення до "плаваючого" курсу гривні, щоб офіційний банківський курс був максимально наближеним до ринкового.

НБУ відпустив готівкову валюту у "вільне плавання"

Головною новиною минулого тижня стало те, що Нацбанк 21 травня (постанова №102) дозволив банкам не обмежувати курс готівкової валюти. Це створило певний шок, через що долар на "чорному ринку" різко здорожчав, що змусило НБУ негайно виступити з роз’ясненнями.

Перше – сьогодні банки все ще можуть продавати через каси готівкову іноземну валюту лише в тому обсязі, в якому до цього купили її в населення. До війни між готівковим та безготівковим сегментами ринку існувало майже вільне перетікання готівкової валюти.

До широкомасштабної війни населення також могло вільно купувати валюту в банках. Наразі Національний банк встановив строгі обмеження на такі перетікання та на обсяг продажу готівкової валюти банками.

"Слід враховувати, що зараз на готівковому ринку здебільшого купують валюту для спекулятивного заробітку, фінансування "сірого" імпорту, який не належить до критичного, а також переведення заощаджень в іноземну валюту", – пояснюють в НБУ.

Жоден з цих напрямів не є критичним пріоритетом для підтримки економіки в період війни. Тому регулятор пішов шляхом економії дефіцитних міжнародних резервів для згладжування коливань у цьому сегменті ринку.

"З 21 травня НБУ дозволив банкам не обмежувати свої курси з продажу готівкової валюти. Це вирівняє умови для банків порівняно з обмінниками, що сприятиме підвищенню ефективності готівкового ринку та зменшенню коливань обмінного курсу на ньому", – акцентують в Нацбанку.

Іншими словами, якщо раніше банки могли продавати долари та євро за ціною, що не перевищує курс НБУ більш ніж на 10%, то від суботи такого обмеження більше немає.

Паралельно 21 травня регулятор зняв обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном або знімають з карток готівкову валюту. Стосовно останнього, то такі операції частково використовувались як спосіб купівлі інвалюти в обхід обмежень.

Керівництво Нацбанку таким чином створило можливості для зближення курсу конвертації валюти для громадян, які тимчасово перебувають за кордоном, і курсу купівлі готівкової валюти для українців, які залишаються на батьківщині.

Окремо звернемо увагу, що Нацбанк залишив без змін обмеження на встановлення курсу банками в безготівковому сегменті валютного ринку.

Банки і надалі мають проводити операції з купівлі-продажу безготівкової валюти за курсом, що перебуває в діапазоні, де нижня межа – офіційний курс, а верхня – офіційний курс +1%.

Курс у банках і на "чорному ринку". Євро підскочив до 40 грн/€.

На готівковому ринку гривня дійсно стрімко здешевшала. Якщо ще у понеділок, 16 травня, середній курс по Україні складав 34,4-34,55 грн/$, то вже 21 травня – 37,5-38,5 грн/$. Втім, до кінця тижня цінники на долар злегка знизились, а спред звузився на кілька копійок.

У банках курс складав на 16 травня 31,93-32,18 грн/$, а під кінець минулого тижня – 32-32,18 грн/$ (у банків є своя курсова "стеля, встановлена НБУ).

З євро ситуація схожа. У понеділок, 16 травня, курс – складав 35,85-36,2 грн/€, а вже 21 травня – 38,5-40 грн/€. До кінця тижня ринок трохи заспокоївся, а спред також звузився. Вже у понеділок, 23 травня, курс на початок дня склав 38,5-39,7 грн/€.

У банках курс євро на 16 травня складав 33-33,41 грн/€, а вже до 22 травня курс євро зріс до 33,4-33,84 грн/€.

Згідно з прогнозами наших аналітиків, цього тижня орієнтовний середній курс для долара складе 37-37,5 грн/$, а для євро – 38,5-39,5 грн/€.

Що ж насправді сталося на "чорному ринку". Погляд банкіра

Курсовий стрибок, який відбувся наприкінці минулого тижня на "чорному ринку", став наслідком посилених девальваційних очікувань. Останні і були спровоковані спочатку очікуваннями відновлення режиму плаваючого курсу, а потім частковим зняттям НБУ обмежень на валютному ринку.

Як стверджує директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько, така реакція є надмірною та не відображає реальної ситуації на ринку. Обмеження, що продовжують діяти, посилюють тиск додаткового попиту на валюту на "чорному ринку".

"З іншого боку, об’єм пропозиції іноземної валюти в останні дні суттєво послабився на фоні зростаючого курсу. Дисбаланс, що виник, і став причиною швидкого зростання котирувань. За тиждень-два ринок має віднайти новий рівноважний рівень", – прогнозує Золотько.

Тільки тоді, на її думку, можна буде говорити про якісь справжні курсові позначки. Наразі ринок переживає той самий період підвищеної турбулентності після часткового переходу до вільного курсоутворення.

"Іншими словами, ухвалені Нацбанком рішення стали закономірною та своєчасною реакцією на збільшення розриву між готівковими курсами на легальному та сірому сегментах ринку. З іншого боку, на безготівковому ринку продовжує діяти режим фіксованого курсу", – нагадує вона.

В Національному банку справедливо зазначили, що в умовах, коли експортери стикаються зі значними обмеженнями, шкоди від повноцінного плаваючого курсу буде значно більше, ніж користі.

Торги на міжбанку. Є новини

Минулий тиждень став знаковим і для торгів НБУ на міжбанку. За винятком двох перших днів війни регулятор вперше не здійснював інтервенцій у євро. При цьому обсяги продажу долара стали максимальними за увесь час війни.

З 16 по 20 травня НБУ придбав на міжбанку традиційно мізерну суму – $7,4 млн а продав через банки підприємствам для забезпечення критичного імпорту $650,37 млн. Таким чином НБУ зайшовши у "мінус" майже на 643 млн. До цього найбільший обсяг продажу валюти за час війни складав $546,7 млн.

З початку війни Нацбанк купив майже $1,155 млрд, а продав – більше $4,364 млрд. Тож міжнародні резерви "схудли" на $3,209 млрд. По євро сумарна купівля склала майже €111 млн, а продаж – більше €1,789 млрд, через що "мінус" склав €1,678 млрд.

Принагідно нагадаємо, що торги на міжбанку поки проходять при фіксованому курсі: 29,25 грн/$ та 30,92 грн/€. Така фіксація обмінного курсу дає змогу стримати інфляційні процеси (через здешевлення критичного імпорту) та утримати під контролем інфляційні очікування.