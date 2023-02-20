Валютное равновесие. В чем причины курсовой стабильности и что будет с гривной до конца февраля

На валютном рынке сохраняется затишье. Директор департамента казначейства COMINBANK Герман Марченко считает, что до конца февраля не стоит ожидать каких-либо существенных изменений курса национальной валюты. "Глобальные изменения на валютном рынке маловероятны. Курсовые колебания наличного доллара возможны в диапазоне максимум 30-50 коп./$, однако это не создает угрозы для "пересечения" курсового предела на уровне 41 грн/$", – говорит эксперт.

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Факторы, влияющие на курсообразование, тоже остаются неизменными. С одной стороны, это неизменная учетная ставка НБУ, фиксированный официальный курс и достижение баланса между спросом и предложением на рынке усилиями Нацбанка. С другой стороны, замедление темпов инфляции, отказ от эмиссионного финансирования дефицита государственного бюджета и пополнение международных резервов НБУ за счет внешних поступлений. В частности, объем резервов на 1 февраля 2023 составил почти $30 млрд. Такой уровень выше довоенного и, как считает глава НБУ Андрей Пышный, это "усиливает способность Нацбанка... в дальнейшем обеспечивать курсовую стабильность".

"В настоящее время достаточно оснований для оптимистических прогнозов: в течение 20-26 февраля курс валют будет оставаться стабильным с ожидаемой амплитудой от 39,5 грн/$ до 41 грн/$. Что же касается евро, то его диапазон на эту неделю – 42,75- 41,6 грн/€", – прогнозирует Герман Марченко.

Наличный курс уверенно ниже 40 грн/$

В течение недели 13-19 февраля гривна по отношению к доллару и евро незначительно укрепилась. В банках в начале прошлой недели курс национальной валюты к доллару в банках составлял 39,7-40,1 грн/$, к концу недели произошло усиление до 39,5-39,95 грн/$. Курс на черном рынке составлял 39,95-40,05 грн/$ в начале недели и 39,8-39,9 грн/$ – в конце.

Евро в банках в среднем по Украине в понедельник торговался на уровне 42,2–42,85 грн/€, а в воскресенье – 41,8–42,5 грн/€. На черном рынке в начале недели котировки составили 42,4-42,65 грн/€, а в воскресенье – после более ощутимого укрепления гривны – 42,05-42,35 грн/€.

Евро не дает доллару расслабиться

Национальный банк несколько снизил свою активность на межбанковском валютном рынке. В течение 13-17 февраля Нацбанк приобрел мизерную сумму объемом $4,9 млн, а продал $660,63 млн, что на 3% меньше, чем 6-10 февраля. Таким образом, с начала года НБУ купил в общей сложности $42,65 млн, а продал из своих резервов более $4,853 млрд (отрицательный баланс – $4,811 млрд).

Как объясняют банковские аналитики, основными потребителями валюты на межбанке остаются импортеры. И Нацбанк пока полностью удовлетворяет их потребности. "С начала года НБУ подал в рынок около $4,2 млрд для закрытия потребностей импортеров. Волатильность на рынке практически нулевая и большая часть объемов проходит на уровне 36,93 грн/$", – пояснил в комментарии delo.ua казначей банка Кредит Днепр Юрий Гриненко.

Эксперт объяснил, что благодаря интервенциям и жестким ограничениям со стороны НБУ вряд ли стоит ожидать выхода за пределы диапазона 36,5686-36,9343 грн/$. Как в сторону ослабления гривны, так и ее укрепления.

"Пока предпосылки к какой-либо ревальвации гривни полностью отсутствуют. Судя по всему, Нацбанк продолжит поддерживать рынок своими ежедневными интервенциями, удерживая курс на уровне 36,9343 грн/$", – считает Гриненко.

В то же время, в паре гривна/евро возможны колебания. Это связано с укреплением европейской валюты на мировом рынке после публикации данных по инфляции в Еврозоне (8,5% в январе против 9,2% в декабре), а также с заявлением Еврокомиссии, которое надеется, что ЕС сможет избежать рецессии в 2023 году благодаря снижению цен на газ.

"В этой связи можно предположить сильную нестабильность в ближайшее время и вероятное снижение курса (гривны к евро – ред.)", – подчеркнул Юрий Гриненко.