Валютна рівновага. У чому причини курсової стабільності і що буде з гривнею до кінця лютого

На валютному ринку зберігається затишшя. Директор департаменту казначейства COMINBANK Герман Марченко вважає, що до кінця лютого не варто очікувати якихось суттєвих змін курсу національної валюти. “Глобальні зміни на валютному ринку малоймовірні. Курсові коливання готівкового долара можливі в діапазоні максимум 30-50 коп./$, проте це не створює загрозу для "перетину" курсової межі на рівні 41 грн/$”, – говорить експерт.

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Фактори, які впливають на курсоутворення, теж залишаються незмінним. З одного боку – це незмінна облікова ставка НБУ, фіксований офіційний курс та досягнення балансу між попитом та пропозицією на ринку зусиллями Нацбанку. З іншого боку – уповільнення темпів інфляції, відмова від емісійного фінансування дефіциту державного бюджету та поповнення міжнародних резервів НБУ за рахунок зовнішніх надходжень. Зокрема, обсяг резервів на 1 лютого 2023 року становив майже $30 млрд. Такий рівень є вищим за довоєнний і, як вважає голова НБУ Андрій Пишний, це "посилює спроможність Нацбанку ... надалі забезпечувати курсову стабільність".

"Наразі є достатньо підстав для оптимістичних прогнозів: протягом 20-26 лютого курс валют залишатиметься стабільним з очікуваною амплітудою від 39,5 грн/$ до 41 грн/$. Що ж стосується євро, то його діапазон на цей тиждень – 42,75-41,6 грн/€", – прогнозує Герман Марченко.

Готівковий курс впевнено нижче 40 грн/$

Впродовж тижня 13-19 лютого гривня по відношенню до долара та євро незначно укріпилася. У банках на початку минулого тижня курс національної валюти до долара в банках складав 39,7-40,1 грн/$, під кінець тижня відбулось зміцення до 39,5-39,95 грн/$. Курс на чорному ринку складав 39,95-40,05 грн/$ на початку тижня та 39,8-39,9 грн/$ – наприкінці.

Євро у банках у середньому по Україні в понеділок торгувався на рівні 42,2-42,85 грн/€, а в неділю – 41,8-42,5 грн/€. На чорному ринку на початку тижня котирування склали 42,4-42,65 грн/€, а в неділю – після більш відчутного укріплення гривні – 42,05-42,35 грн/€.

Євро не дає долару розслабитися

Національний банк дещо знизив свою активність на міжбанківському валютному ринку. Протягом 13-17 лютого Нацбанк придбав мізерну суму обсягом $4,9 млн, а продав $660,63 млн, що на 3% менше, ніж 6-10 лютого. Таким чином з початку року НБУ купив загалом $42,65 млн, а продав зі своїх резервів понад $4,853 млрд (негативний баланс – $4,811 млрд).

Як пояснюють банківські аналітики, основними “споживачами” валюти на міжбанку залишаються імпортери. І Нацбанк поки що повністю задовольняє їх потреби. "З початку року НБУ подав у ринок близько $4,2 млрд для закриття потреб імпортерів. Волатильність на ринку практично нульова та більша частина обсягів проходить на рівні 36,93 грн/$", – пояснив у коментарі delo.ua казначей банку Кредит Дніпро Юрій Гриненко.

Експерт пояснив, що завдяки інтервенціям та жорстким обмеженням з боку НБУ навряд чи варто очікувати вихід за межі діапазону 36,5686-36,9343 грн/$. Як у бік послаблення гривні, так і її зміцнення.

"Поки що передумови до будь-якої ревальвації гривні повністю відсутні. Судячи з усього, Нацбанк продовжить підтримувати ринок своїми щоденними інтервенціями, утримуючи курс на рівні 36,9343 грн/$", – вважає Гриненко.

У той же час, у парі гривня/євро можливі коливання. Це пов’язано з укріпленням європейської валюти на світовому ринку після публікації даних щодо інфляції в Єврозоні (8,5% у січні проти 9,2% у грудні), а також з заявою Єврокомісії, яка сподівається, що ЄС зможе уникнути рецесії у 2023 році завдяки зниженню цін на газ.

"В зв’язку з цим можна припустити сильну нестабільність найближчим часом і ймовірне зниження курсу (гривні до євро – ред.)", – підкреслив Юрій Гриненко.