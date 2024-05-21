За океаном больше не спрятаться. Как налоговая пытается дотянуться до иностранного бизнеса украинцев

ГНС подсчитала: бенефициары из Украины задекларировали свыше 14 тыс. КИК. Но налоговики уверены, что таких компаний значительно больше и намерены продолжать выискивать бизнес украинцев за рубежом.

Государственная налоговая служба (ГНС) обнародовала результаты подачи отчетности о контролируемых иностранных компаниях (КИК). Напомним, что бенефициары КИК вплоть до 1 мая должны были подать отчеты о принадлежащем им бизнесе за пределами Украины за 2022 и 2023 годы.

Согласно данным ГНС, в общей сложности налоговая получила отчеты более, чем по 14 тыс. иностранных компаний от 11,4 тыс. контролеров. По итогам декларирования, бенефициары должны будут уплатить почти 1,8 млрд грн налогов.

Впрочем, контролерам КИК, которые проигнорировали обязательство по подаче отчетности, никакие последствия скорее всего грозить не будут. Дело в том, что Верховная Рада приняла решение отменить санкции за нарушения, связанные с КИК.

Но в любом случае ГНС теперь знает, кто владеет заморским бизнесом и где искать сбежавший из Украины капитал.

Не только задекларировать, но и заплатить налоги

Законодательные нормы, которые касаются налогообложения КИК и подачи отчетности их бенефициарами, начали действовать еще с января 2022 года. В частности, это нормы, которые появились в Налоговом кодексе в результате вступления в силу законов №№ 466-IX, 786-ІХ, 1117-ІХ.

Но контролеры иностранных компаний получили переходный период, чтобы адаптироваться к новым правилам игры. В 2022-2023 годах за неподачу отчетности о контролируемых компаниях в ГНС никакие штрафные санкции не грозили. Соответственно, можно было не сообщать налоговой об имеющихся КИК и не платить налоги с дохода (если контролер физлицо) или прибыли (если контролер юрлицо).

С наступлением 2024 года ситуация изменилась: подача отчетности о КИК стала обязательной.

Если говорить о бенефициарах КИК – физлицах, то владельцы и совладельцы таких компаний должны были до 1 мая в составе декларации об имущественном состоянии и доходах предоставить информацию о контролируемой компании, а также указать налоговые обязательства, которые впоследствии должны быть уплачены в государственный бюджет Украины. Для этого в декларации выделен специальный раздел – "Дополнение КИК".

Уточним, что контролером иностранной компании считается лицо, которому принадлежит доля в капитале КИК от 50%. Если в капитале компании 50% и более принадлежит группе лиц, один контролер должен владеть хотя бы 10%-й долей в капитале КИК.

Что касается налоговых обязательств, то бенефициары платят налог на доходы физлиц по ставке 18% и 1,5% военного сбора. Итого – 19,5%. Объектом налогообложения является часть скорректированной прибыли КИК, пропорциональная доле, которой владеет контроллер.

К слову, в 2024 году бенефициары КИК подавали сразу два отчета – за 2022 год и за 2023 год. Конечно, это при условии, что контролер иностранной компании за 2022 год перед ГНС не отчитывался.

Охота на КИК продолжится

Как уже было сказано выше, на основании полученных отчетов ГНС насчитала порядка 14 тыс. КИК, которые связаны с украинцами. Преимущественно это физлица: от таких бенефициаров налоговая получила 29,4 тыс. отчетов о 13,8 тыс. КИК. Для сравнения, от юридических лиц ГНС получила всего лишь 702 отчета о 361 КИК.

Географическое распределение КИК, которые фигурируют в отчетности, выглядит следующим образом: в Польша зарегистрировано около 25% КИК, в Великобритании – 13%, в США – 11%, на Кипре – 9%, в Эстонии – 7%, в других странах – 35% КИК.

В общей сложности, контролируемые иностранные компании разбросаны по 109 странам мира.

Представители ГНС считают, что КИК-отчетов должно быть значительно больше. Поэтому налоговая намерена использовать дополнительные инструменты для того, чтобы сформировать максимально полную базу КИК, контролерами которых являются резиденты Украины.

Такими инструментами являются отчеты по трансфертному ценообразованию (ТЦО), декларации об имущественном состоянии и доходах тех лиц, которые декларируют иностранные доходы, обмен данными с налоговыми (фискальными) органами других государств, анализ данных из открытых источников.

Штрафы остаются или все-таки отменяются?

Со штрафами за нарушения для бенефициаров КИК ситуация неоднозначная. С одной стороны, логично, что за неподачу отчета либо за неуплату налогов должна быть ответственность. С другой, есть высокая вероятность, что никаких последствий не будет.

Согласно нормам Налогового кодекса, для контролеров КИК на момент публикации этого материала предусмотрены следующие штрафы:

неподача контролирующим лицом отчета о КИК влечет наложение штрафа в размере 100 прожиточных минимумов для трудоспособного лица, что в 2024 году составляет 303 тыс. грн; несвоевременная подача контролером отчета о КИК влечет наложение штрафа в размере от 1 прожиточного минимума до 50 минимумов за каждый день неподачи, но не более 151 тыс. грн в 2024 году;

неотображение в отчете информации о КИК (что равно сокрытию данных о контролируемых компаниях) влечет штраф до 3% суммы дохода КИК или 25% скорректированной прибыли КИК, но не более 3 млн грн.



Если в отчет о КИК попали ошибки, которые привели к занижению суммы налоговых обязательств, штрафные санкции не применяются. Правда при условии, что декларант эти ошибки исправит самостоятельно.

*штрафы продолжают действовать до подписания президентом законопроекта № 10168-2 и вступления его в силу

Но судя по всему и все остальные штрафы обойдут контролеров КИК стороной. Верховная Рада 9 мая приняла во втором чтении законопроект № 10168-2, в котором есть правка, отменяющая ответственность за неподачу КИК-отчетов вплоть до окончания военного положения. Пока что законопроект не подписан президентом и не вступил в силу. Если это произойдет, бенефициары иностранных компаний смогут вздохнуть спокойно.