ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2023
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Тип
PROMO
Категория
Гаджеты
Дата публикации

Презентация серии Xiaomi 14: будущее фотографии уже тут

Презентация серии Xiaomi 14: будущее фотографии уже тут

25 февраля в Барселоне состоялась долгожданная презентация новых флагманских смартфонов от китайского гиганта мобильных технологий — Xiaomi. Главной целью масштабного мероприятия стал запуск на глобальном рынке номерных флагманских устройств — Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Ultra.

Инновационная экосистема «Человек Х Автомобиль Х Дом»

В рамках презентации анонсировали новую операционную систему — Xiaomi HyperOS. По задумке разработчиков, эта ОС должна объединить в единую экосистему различные интеллектуальные устройства под брендом Xiaomi в рамках концепции «Человек X Автомобиль X Дом»

Это идея интеграции смартфонов, планшетов, ПК, гаджетов для умного дома, автомобилей и других устройств в рамках единой платформы, что позволяет обеспечить бесшовное взаимодействие между разными категориями гаджетов при помощи облачных технологий и искусственного интеллекта.

Теперь можно переходить к главному событию — презентации флагманов. 

Xiaomi 14 — совершенство компактного форм-фактора 

Первым на суд зрителей предстал Xiaomi 14. В дизайне устройства инженеры продолжили идти по пути минимализма и простых форм. 

Внешний вид получился лаконичным и стильным: 

  • тонкие рамки вокруг 6,36-дюймового дисплея, пиковая яркость которого достигает рекордных 3000 нит;
  • металлический корпус;
  • закаленное 3D-выгнутое стекло на задней панели. 

Но мы ведь ожидаем камер? Фотомодуль Xiaomi 14 разрабатывался совместно с Leica и представляет систему из трех 50 Мп датчиков: 

  • основной широкоугольный с сенсором Light Fusion 900 размером 1/1.3 дюйма и динамическим диапазоном 13.5 EV; 
  • телефотокамера с 3.2х зумом и двигающимися линзами для фокусировки от 10 см и до бесконечности;
  • ультраширокоугольный модуль с углом обзора 115˚. 

В Xiaomi 14 установлен мощнейший Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm. Процессор превосходит предшественника на 36% в производительности и на 28% в эффективности. 

Емкость аккумулятора — 4610 мА•ч. Поддерживается проводная зарядка на 90 Вт (0-100% за 31 минуту) и беспроводная — 50 Вт (0-100% за 46 минут).

Xiaomi 14 Ultra — вершина мобильной фотографии

Наконец, переходим к хедлайнеру ивента — Xiaomi 14 Ultra. Здесь дизайнеры постарались подчеркнуть статус «камероцентричности» устройства — корпус с кожаной фактурой, алюминиевыми деталями, крупным металлическим блоком камер.

Фотомодуль смартфона включает систему из четырех 50 Мп камер с ультраяркими объективами Leica: 

  1. Основной 1’’ LYT-900 с рекордным динамическим диапазоном в 14 ступеней и переменной диафрагмой f1.6-f4.0.
  2. Перископ 5x с f2.5 обеспечивает четкую съемку объектов на удалении в любых условиях освещения.
  3. Зум 3.2x с f1.8 для потрясающих портретов.
  4. Ультраширокоугольный с апертурой f1.8 и углом обзора 122˚.

Для обработки изображений в смартфоне используется фирменная технология Xiaomi AISP — первая в мире платформа для вычислительной фотографии AI LM. 

Дисплей в Xiaomi 14 Ultra тоже премиальный: диагональ 6,73 дюйма, разрешение WQHD+, рекордная пиковая яркость 3000 нит. В довесок у смартфона чип Snapdragon 8 Gen 3, АКБ на 5000 мА•ч, проводная зарядка мощностью 90 Вт и беспроводная на 80 Вт.

Другие анонсы от Xiaomi

Помимо смартфонов, в рамках мероприятия компания представила планшет Xiaomi Pad 6S Pro с огромным 12,4-дюймовым дисплеем, чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 и поддержкой стилуса. Еще одна категория устройств — носимая электроника: 

  • Xiaomi Watch S3 (Black и Silver) — первые смарт-часы со сменным безелем. В несколько простых движений его можно кастомизировать, от классики и золотого шика до спорта.
  • Xiaomi Watch 2 на платформе Wear OS от Google.
  • Браслет Mi Smart Band 8 Pro.

Нет сомнений, что презентация удалась во всех отношениях. В течение полутора часов зрители лицезрели воплощения инновационного аппаратного и программного обеспечения. 

Будущее покажет, насколько успешными оказались новинки в условиях жесткой конкуренции на рынке. Но состоявшаяся премьера точно задала уровень. Ознакомиться с ценами и конфигурациями гаджетов можно на сайте allo.ua.