Samsung Unpacked 2024: линейка Galaxy S24 знакомится c ИИ

17 января 2024 года состоялось ежегодное мероприятие южнокорейского технологического гиганта Samsung по презентации новейших разработок в области мобильных устройств. Главным событием вечера стал анонс долгожданной линейки флагманских смартфонов Galaxy S24 с расширенными возможностями на базе искусственного интеллекта. Рассказываем, как это было.

Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra — вершина мобильных технологий

После непродолжительного тизера, определившего основную тему ивента — больше возможностей для пользователя благодаря ИИ на смартфоне, на сцену вышел глава подразделения мобильных устройств Samsung ТМ Ро, анонсируя инновационные решения компании.

В центре внимания оказалась серия Galaxy S24. Новое поколение премиальных смартфонов получило мощный технологический запас прочности и расширенные возможности искусственного интеллекта.

Samsung традиционно представили три модели нового поколения флагманов:

Дизайн новинок преемствует удачные решения предыдущих поколений, но при этом каждая модель получила ряд нужных косметических доработок и солидное внутреннее обновление:

Версия Ultra впервые оснащена плоским экраном, о котором мечтали пользователи прошлых версий. Эргономичный титановый корпус делает модель более прочной. Помимо основной камеры 200 Мп появился зум-модуль на 50 Мп с 5-кратным оптическим увеличением и 10-кратным кропом без потерь качества. В качестве процессора используется Snapdragon 8 Gen 3 — самое производительное решение для Андроид в 2024 году. Дисплеи на моделях S24 и S24+ выросли до 6,2 и 6,7 дюйма соответственно. Увеличились и батареи — 4000 и 4700 мАч, что в сочетании с новейшим чипом Exynos 2400 гарантирует рекордное время автономной работы.

А новость, что модели будут получать 7 лет обновлений, включая новые версии Android, сорвали аплодисменты на арене SAP Center, где проходило мероприятие.

Расширенные возможности на базе ИИ

Отдельного внимания заслуживает пакет Galaxy AI с эксклюзивными функциями на основе нейросетей и машинного обучения:

Circle to Search от Google позволяет получать контекстную информацию о любых объектах на экране при помощи простых жестов;

Live Translate с режимом Interpreter делает мгновенный двусторонний перевод как разговоров, так и переписок в чате;

фотолюбители смогут расширять границы кадров благодаря инструментам генеративного ИИ, а также улучшать снимки одним касанием.

В Ultra появился ассистент при работе с заметками, позволяющий организовать и форматировать тексты, а технология Browsing Assist кратко излагает содержание веб-статей, чтобы пользователь не отвлекался на «воду».

Анонс Galaxy Ring

В завершение презентации нам показали Galaxy Ring — смарт-кольцо для отслеживания показателей здоровья и фитнеса. Подробностей об аксессуаре компания не раскрывает, но учитывая возможности Samsung в области разработки, у гаджета есть огромный потенциал стать маст-хэвом для всех, кто заботится о своем здоровье.

Samsung Unpacked 2024: впечатляющее футуристическое шоу

Итоги январской презентации Samsung в очередной раз продемонстрировали высочайший потенциал компании, готовой задавать тренды на несколько лет вперед. Линейка Galaxy S24 определяет новую планку в мобильной индустрии. А набор эксклюзивных технологий ИИ не оставляет шансов конкурентам.

Так что если вы мечтаете обладать передовыми гаджетами уже сегодня, то Galaxy S24 однозначно достойны вашего внимания. Подробности о ценах и доступных конфигурациях можно узнать на сайте АЛЛО.