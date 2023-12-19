Смелые создают будущее: Brave Inventors отчитывается о первом году работы

Первая национальная платформа современных украинских изделий и изобретений военного времени Brave Inventors подводит итог первого года работы. За это время платформа стала технологическим military tech хабом, где масштабируется и развивается украинское изобретательство.

Brave Inventors - платформа, инициированная украинской компанией COSMOLOT с целью усиления оборонной отрасли Украины инновационными решениями, усиления ВСУ современной техникой и развития технологичности страны за счет всесторонней поддержки украинских изобретателей: привлечение инвестиций, партнерств, предоставление продвижения и экспертной помощи в совершенствовании проектов.

Результаты Brave Inventors охватили несколько направлений:

Локализация украинских военных изобретений

К концу 2023 года Brave Inventors насчитывает уже около 150 изобретений и 100 команд-разработчиков. Ударные, разведывательные дроны, военные внедорожники, эвакуационные платформы, роботизированные протезы, мобильные ремонтные комплексы, турели, работы-саперы и многие другие военные разработки нашли необходимую поддержку на платформе.

Изобретения Brave Inventors находятся на различных этапах готовности: это идеи, уже имеющие проект реализации, тестируемые и совершенствующиеся прототипы по запросам военных, а также готовые изобретения, уже имеющие сертификацию и серийно поставляемые ВСУ, уже помогают защитникам и защитницам на фронте. БПЛА Punisher, гексакоптер Волыняка, fpv дроны Джмиль и Грим и др.

Привлечение финансирования и инвестиций

Киевская команда-изобретатель БПЛА Punisher в рамках Brave Inventors привлекла 100 млн грн от украинской компании COSMOLOT. Привлеченные средства изобретатели направили на 50 модернизированных дронов Punisher, новая комплектация которых позволила дрону стать устойчивым к РЭБ. Все 50 дронов уже работают на ВСУ, а сотрудничество компании с производителями стало ярким кейсом взаимодействия изобретателей с бизнесом, на помощь которого рассчитывает украинское изобретательство.

Также изобретатели Багги DRACARYS – военного уникального внедорожника, привлекли 300 000 грн для производства автомобиля.

Примеру опеки бизнеса над изобретателями следовала украинская IT компания, которая помогает изобретателям создать бизнес модель для инвестиций и дальнейшего сотрудничества. Детали соглашения и имена станут известны впоследствии.

Также Brave Inventors привлекли для изобретателей более 500 000 грн. донатами от небезразличных украинцев. Донаты направляются изобретателям для совершенствования и производства изобретений для эффективной помощи ВСУ.

Команда проекта Brave Inventors ведет переговоры с заинтересованными сторонами почти по всему миру: частные инвесторы из США, мощная инвестиционная компания из ОАЭ, милитарная корпорация из Британии и ИТ-компания из Португалии. Кроме того, формируется первый инвестиционный пул из украинских частных инвесторов, которые хотят финансировать победу через наших разработчиков.

Партнерство и сотрудничество

Brave Inventors привлекла заинтересованных в приближении победы и развитии военного предпринимательства партнеров. Меморандумы о сотрудничестве платформа заключила из:

Центром юридического сервиса Axon Partners, помогающего командам изобретателей по юридическим вопросам.

InVenture Investment – собственное профильное издательство InVenture, которое помогает изобретателям привлечь внимание инвесторов.

Конструкторское бюро "Берил", которое консультирует изобретателей платформы по техническим и инженерным вопросам.

Оборонительным инновационным хабом DEUS HUB.

European Association Of Software Engineering.

Популяризация украинского военного изобретательства

Сотрудничество Brave Inventors с отечественными и зарубежными СМИ позволило начать популяризацию украинских изобретений как в Украине, так и за рубежом. В частности, во Франции и Германии. Издательство The Kyiv Independent посвятило статью украинскому изобретательству и рассказали об изобретениях платформы – дрон Shoolika и работа Sirko-S. Это повышает шансы изобретателей привлечь необходимую финансовую поддержку, а также увеличивает интерес мира к украинским разработкам.

Недавно Brave Inventors попали в Книгу рекордов Украины за «Наибольшее количество инвестиционных проектов, представленных одновременно».