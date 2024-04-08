Старт продаж флагманского смартфона Xiaomi 14 Ultra: профессиональная камера, топовая производительность, инновационный дизайн

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

В продажу в Украине поступил новый флагманский смартфон Xiaomi 14 Ultra, глобальная презентация которого состоялась в рамках выставки MWC в Барселоне. Это устройство стало настоящим прорывом в области мобильной фотографии и производительности, сочетая передовые технологии, профессиональные возможности камер и футуристический дизайн.

Дизайн и конструкция Xiaomi 14 Ultra

В дизайне Xiaomi 14 Ultra сохранен знакомый по предыдущим ультра-моделям бренда характерный круглый модуль камеры. Прочность конструкции обеспечивает Xiaomi Guardian Structure: алюминиевая рама, нанотех-веганская кожа на задней панели и защитное стекло Xiaomi Shield Glass, которое в 10 раз устойчивее к падениям, чем в Xiaomi 13 Ultra.

Инновационный закругленный со всех сторон дисплей создает эффект полного погружения в контент. Xiaomi 14 Ultra будет доступен в двух классических цветах: черном и белом.

Профессиональные возможности камер Xiaomi 14 Ultra

Одной из ключевых особенностей Xiaomi 14 Ultra стала продвинутая четырехкамерная система с 50 Мп модулями и диапазоном фокусных расстояний от 12 до 120 мм. Основная камера Leica выполнена с использованием технологии сменной апертуры, как у профессиональных камер – вы можете плавно менять показатели в диапазоне f1.6-f4.0. Также камера оснащена большим 1-дюймовым сенсором, что обеспечивает высокое качество снимков.

Телефотокамера благодаря технологии подвижных линз поддерживает 3.2х-зум с фокусировкой от 10 см до бесконечности (как у Xiaomi 14). Также смартфон получил перископную линзу, которая поддерживает 5-кратный оптический зум до 120 мм. Ультраширокоугольная линза на 50 Мп с углом охвата 115° идеальна для пейзажной и архитектурной съемки. Все четыре камеры способны записывать 8К-видео со скоростью 30 кадров в секунду.

Xiaomi 14 Ultra предлагает набор продвинутых функций для фото- и видеосъемки: режим «Кино», технологию MasterCinema, возможность записи 10-битного LOG-видео и поддержку 16-битного формата Ultra RAW.

Дисплей и производительность на высшем уровне

Xiaomi 14 Ultra оснащен большим 6.73-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением WQHD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит. Это обеспечивает потрясающую четкость и плавность изображения при любых условиях освещения.

За высокую производительность отвечает топовый процессор Snapdragon 8 Gen 3 в сочетании с эффективной системой охлаждения Xiaomi Loop LiquidCool. Аккумулятор емкостью 5000 мА•ч поддерживает гиперзарядку: проводную на 90 Вт (0–100% — 33 минуты) и беспроводную на 80 Вт (0–100% — 46 минут).

Интеллектуальная ОС и интеграция с экосистемой Xiaomi

Xiaomi 14 Ultra работает под управлением интеллектуальной операционной системы Xiaomi HyperOS. Она обеспечивает плавную работу и широкие возможности персонализации.

Благодаря технологиям Xiaomi HyperOS Xiaomi 14 Ultra обеспечивает бесшовное взаимодействие с другими устройствами экосистемы бренда, позволяя с легкостью обмениваться файлами, синхронизировать данные и управлять умным домом.

Владельцы смартфона могут рассчитывать на 4 обновления Android и на обновления патчей безопасности в течение 5 лет.

Xiaomi 14 Ultra стал одним из самых ожидаемых флагманских смартфонов 2024 года, он устанавливает новые стандарты в области мобильной фотографии и производительности. Сочетание передовых технологий, профессиональных возможностей камер и интеллектуальных функций делает его привлекательным выбором для требовательных пользователей и энтузиастов мобильных фото- и видеографии. Премиальный флагман уже доступен к покупке. Если хотите стать одним из первых обладателей, заходите на АЛЛО!