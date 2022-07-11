Когда все исследования "Cito!": как работает первая в Украине лаборатория на колесах

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"Cito!" - такую отметку врач оставляет в каждом направлении на анализы, результаты которого необходимо получить срочно. К примеру, в случаях, когда врач выявляет симптомы обострения болезни. Неотложными являются анализы при подготовке к внеплановому оперативному вмешательству или в ситуации, когда текущая терапия не имеет должного эффекта и нужно начать другое лечение.

Однако особого внимания заслуживают срочные интраоперационные исследования. Такая диагностика позволяет во время операции определиться с последующей тактикой хирургического вмешательства. Это особенно важно в области онкологии, ведь после удаления злокачественных опухолей интраоперационное исследование помогает хирургу проверить края резекции и оперативно принять решение о продолжении или прекращении операции.

Как проводится интраоперационное исследование?

Интраоперационное исследование – это исследование тканей с помощью техники мгновенного глубокого замораживания с целью микроскопической оценки изменений, возникших во время болезни.

Применяется в основном в онкологии для оценки полноты удаления опухоли, оценки состояния караульных лимфатических узлов, для верификации клинического диагноза или неожиданных находок при оперативном вмешательстве.

Интраоперационное патогистологическое исследование с использованием криостатных срезов длится около 30-40 минут, после чего результат исследования передается врачу. В дальнейшем проводится плановое патогистологическое исследование операционного материала, которое длится 3-5 дней.

Почему интраоперационное исследование важно?

Много лет тому назад считалось, что при наличии злокачественной опухоли требуется большая операция по удалению пораженного органа. Сейчас при современном развитии химио- и лучевой терапии доказано, что удалять орган нужно только при опухолях большого размера, при расположении опухоли в определенных местах или при врастании опухоли в другой орган. Во всех остальных случаях пациент может сберечь орган, в котором расположена опухоль. Поэтому очень важно обеспечение во время операции свободных от опухоли краев резекции, чтобы при минимальном удалении пораженных тканей после лечения был достигнут физиологический и косметический эффект.

Также при удалении опухоли очень важно знать о поражении часовых лимфатических узлов, ближайших к удаленной опухоли на пути лимфооттока. Именно они станут первой локализацией возможных метастазов. И благодаря знаниям об их вовлечении в опухолевый процесс хирург принимает решение о необходимости лимфодисекции – удаления группы лимфоузлов, чтобы остановить дальнейшее распространение клеток опухоли в организме.

В редких случаях интраоперационные исследования могут помочь в верификации диагноза, чтобы врач оперативно определил объем необходимого операционного вмешательства. Это касается случаев неожиданных находок на операции и случаев, когда диагноз по каким-либо причинам не удалось верифицировать на дооперационном этапе.

Поэтому для обеспечения интраоперационных исследований в кратчайшие сроки и с максимальной точностью, медицинская лаборатория CSD внедрила уникальную услугу “CITO-bus”.

Как работает интраоперационная мобильная лаборатория CSD?

В сентябре 2021 года Медицинская лаборатория CSD запустила две мобильные интраоперационные лаборатории, так называемые “CITO-bus” – мини-патоформологические лаборатории на колесах, которые выезжают в медицинское учреждение, в котором проводится хирургическое вмешательство, и оказывают услуги по интраоперационным исследованиям. При этом время на транспортировку биоматериала в лабораторию не тратится. Это позволяет обеспечить выполнение интраоперационных исследований в кратчайшие сроки и с максимальной точностью.

Специальный автомобиль оборудован министанцией для вырезки тканей, криостатом для заморозки тканей, микроскопом и сканером. Последний позволяет врачу-патологу, при необходимости, в режиме реального времени получить мгновенную телеконсультацию с лучшими экспертами в области патоморфологии. Телеконсультация – процесс обсуждения конкретного клинического случая врачом-патологом и с другим врачом – патологом с помощью специальных средств телекоммуникации, причем врач-патолог и врач-консультант разделены географическим расстоянием, но видят одновременно один и тот же материал и могут обсудить его вместе. Этот подход позволяет избежать ошибок интерпретации интраоперационных исследований и предоставить пациенту высокий уровень помощи.

Сейчас эта уникальная услуга доступна для частных и государственных клиник Киева и Днепра, но в ближайших планах Медицинской лаборатории CSD есть запуск CITO-bus в других городах-миллионниках.

СПРАВКА

Медицинская лаборатория CSD – это современный лабораторный комплекс, предоставляющий полный спектр услуг по лабораторной и патоморфологической диагностике по всей Украине. В перечне услуг CSD около 1500 видов анализов и исследований различной сложности - от общего анализа крови до определения гистологического типа опухоли и ее молекулярного профилирования.

CSD включает в себя крупнейшее в Украине патологоанатомическое отделение, лабораторию цитоморфологии; отделение клинической патологии, отдел онкогематологии, лабораторию микробиологии и молекулярно-генетический центр. Благодаря этому, лабораторный комплекс проводит все необходимые лабораторные исследования, которые позволяют всесторонне оценить состояние здоровья каждого пациента.