Коли усі дослідження “Cito!”: як працює перша в Україні лабораторія на колесах

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“Cito!” - таку позначку лікар залишає у кожному направленні на аналізи, результати якого потрібно отримати терміново. Наприклад, у випадках, коли лікар виявляє симптоми загострення хвороби. Невідкладними є аналізи при підготовці до позапланового оперативного втручання або в ситуації, коли поточна терапія не має належного ефекту і потрібно розпочати інше лікування.

Однак, особливої уваги заслуговують термінові інтраопераційні дослідження. Така діагностика дозволяє під час операції визначитися з подальшою тактикою хірургічного втручання. Це особливо важливо в області онкології, адже після видалення злоякісних пухлин інтраопераційне дослідження допомагає хірургу перевірити краї резекції та оперативно прийняти рішення про продовження чи припинення операції.

Як проводиться інтраопераційне дослідження?

Інтраопераційне дослідження - це дослідження тканин за допомогою техніки миттєвого глибокого заморожування з метою мікроскопічної оцінки змін, що виникли під час хвороби.

Застосовується переважно в онкології для оцінки повноти видалення пухлини, оцінки стану вартових лімфатичних вузлів, для верифікації клінічного діагнозу або несподіваних знахідок при оперативному втручанні.

Інтраопераційне патогістологічне дослідження з використанням кріостатних зрізів триває близько 30-40 хвилин, після чого результат дослідження передається лікарю. В подальшому проводиться планове патогістологічне дослідження операційного матеріалу, яке триває 3-5 днів.

Чому інтраопераційне дослідження є важливим?

Багато років тому вважалось, що при наявності злоякісної пухлини потрібна велика операція з видалення ураженого органа. Зараз, при сучасному розвитку хіміо- та променевої терапії доведено, що видаляти орган потрібно тільки при пухлинах великого розміру, при розташуванні пухлини у певних місцях, або при вростанні пухлини в інший орган. У всіх інших випадках пацієнт може зберегти орган, в якому розташована пухлина. Тому дуже важливим є забезпечення під час операції вільних від пухлини країв резекції, щоб при мінімальному видаленні уражених тканин після лікування був досягнутий фізіологічний та косметичний ефект.

Також під час видалення пухлини дуже важливо знати про ураження вартових лімфатичних вузлів, що є найближчими до видаленої пухлини на шляху лімфовідтоку. Саме вони стануть першою локалізацією можливих метастазів. І завдяки знанням про їх залучення до пухлинного процесу хірург приймає рішення щодо необхідність лімфодисекції - видалення групи лімфовузлів, щоб зупинити подальше поширення клітин пухлини в організмі.

В рідких випадках інтраопераційні дослідження можуть допомогти у верифікації діагнозу, щоб лікар оперативно визначив обсяг необхідного операційного втручання. Це стосується випадків неочікуваних знахідок на операції та випадків, коли діагноз за будь-яких причин не вдалося верифікувати на доопераційному етапі.

Тому для забезпечення інтраопераційних досліджень у найкоротші терміни та з максимальною точністю Медична лабораторія CSD впровадила унікальну послугу “CITO-bus”.

Як працює інтраопераційна мобільна лабораторія CSD?

У вересні 2021 року Медична лабораторія CSD запустила 2 мобільні інтраопераційні лабораторії, так звані “CITO-bus” – міні-патоформологічні лабораторії на колесах, які виїжджають до медичного закладу, в якому проводиться хірургічне втручання, та надають послуги з інтраопераційних досліджень. При цьому час на транспортування біоматеріалу до лабораторії не витрачається. Це дає змогу забезпечити виконання інтраопераційних досліджень у найкоротші терміни та з максимальною точністю.

Спеціальний автомобіль обладнано міні-станцією для вирізки тканин, кріостатом для заморозки тканин, мікроскопом та сканером. Останній дозволяє лікарю-патологу, при необхідності, в режимі реального часу отримати миттєву телеконсультацію з найкращими експертами в галузі патоморфології. Телеконсультація — процес обговорення конкретного клінічного випадку лікарем-патологом і з іншим лікарем - патологом за допомогою спеціальних засобів телекомунікації, причому лікар-патолог та лікар-консультант розділені географічною відстанню, але бачать одночасно один і той же матеріал та можуть обговорити його разом. Цей підхід дозволяє уникнути помилок інтерпретації інтраопераційних досліджень та надати пацієнту найвищий рівень допомоги.

Зараз ця унікальна послуга є доступною для приватних і державних клінік Києва та Дніпра, але в найближчих планах Медичної лабораторії CSD є запуск CITO-bus в інших містах-мільйонниках.

ДОВІДКА

Медична лабораторія CSD - це сучасний лабораторний комплекс, який надає повний спектр послуг з лабораторної та патоморфологічної діагностики по всій Україні. В переліку послуг CSD майже 1500 видів аналізів та досліджень різної складності - від загального аналізу крові до визначення гістологічного типу пухлини та її молекулярного профілювання.

CSD включає найбільше в Україні патологоанатомічне відділення, лабораторію цитоморфології; відділення клінічної патології, відділ онкогематології, лабораторію мікробіології та молекулярно-генетичний центр. Завдяки цьому лабораторний комплекс проводить всі необхідні лабораторні дослідження, які дозволяють всебічно оцінити стан здоров’я кожного пацієнта.