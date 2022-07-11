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Категорія
Здоровʼя
Дата публікації

Коли усі дослідження “Cito!”: як працює перша в Україні лабораторія на колесах

Коли усі дослідження “Cito!”: як працює перша в Україні лабораторія на колесах
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“Cito!” - таку позначку лікар залишає у кожному направленні на аналізи, результати якого потрібно отримати терміново. Наприклад, у випадках, коли лікар виявляє симптоми загострення хвороби. Невідкладними є аналізи при підготовці до позапланового оперативного втручання або в ситуації, коли поточна терапія не має належного ефекту і потрібно розпочати інше лікування.

Однак, особливої уваги заслуговують термінові інтраопераційні дослідження. Така діагностика дозволяє під час операції визначитися з подальшою тактикою хірургічного втручання. Це особливо важливо в області онкології, адже після видалення злоякісних пухлин інтраопераційне дослідження допомагає хірургу перевірити краї резекції та оперативно прийняти рішення про продовження чи припинення операції. 

Як проводиться інтраопераційне дослідження?

Інтраопераційне дослідження - це дослідження тканин за допомогою техніки миттєвого глибокого заморожування з метою мікроскопічної оцінки змін, що виникли під час хвороби. 

Застосовується переважно в онкології для оцінки повноти видалення пухлини, оцінки стану вартових лімфатичних вузлів, для верифікації клінічного діагнозу або несподіваних знахідок при оперативному втручанні.

Інтраопераційне патогістологічне дослідження з використанням кріостатних зрізів триває близько 30-40 хвилин, після чого результат дослідження передається лікарю. В подальшому проводиться планове патогістологічне дослідження операційного матеріалу, яке триває 3-5 днів.

Чому інтраопераційне дослідження є важливим?

Багато років тому вважалось, що при наявності злоякісної пухлини потрібна велика операція з видалення ураженого органа. Зараз, при сучасному розвитку хіміо- та променевої терапії доведено, що видаляти орган потрібно тільки при пухлинах великого розміру, при розташуванні пухлини у певних місцях, або при вростанні пухлини в інший орган. У всіх інших випадках пацієнт може зберегти орган, в якому розташована пухлина. Тому дуже важливим є забезпечення під час операції вільних від пухлини країв резекції, щоб при мінімальному видаленні уражених тканин після лікування був досягнутий фізіологічний та косметичний ефект. 

Фото 2 — Коли усі дослідження “Cito!”: як працює перша в Україні лабораторія на колесах

Також під час видалення пухлини дуже важливо знати про ураження вартових лімфатичних вузлів, що є найближчими до видаленої пухлини на шляху лімфовідтоку. Саме вони стануть першою локалізацією можливих метастазів. І завдяки знанням про їх залучення до пухлинного процесу хірург приймає рішення щодо необхідність лімфодисекції - видалення групи лімфовузлів, щоб зупинити подальше поширення клітин пухлини в організмі.

В рідких випадках інтраопераційні дослідження можуть допомогти у верифікації діагнозу, щоб лікар оперативно визначив обсяг необхідного операційного втручання. Це стосується випадків неочікуваних знахідок на операції та випадків, коли діагноз за будь-яких причин не вдалося верифікувати на доопераційному етапі.

Тому для забезпечення інтраопераційних досліджень у найкоротші терміни та з максимальною точністю Медична лабораторія CSD впровадила унікальну послугу “CITO-bus”. 

Як працює інтраопераційна мобільна лабораторія CSD?

У вересні 2021 року Медична лабораторія CSD запустила 2 мобільні інтраопераційні лабораторії, так звані “CITO-bus” – міні-патоформологічні лабораторії на колесах, які виїжджають до медичного закладу, в якому проводиться хірургічне втручання, та надають послуги з інтраопераційних досліджень.   При цьому час на транспортування біоматеріалу до лабораторії не витрачається. Це дає змогу забезпечити виконання інтраопераційних досліджень у найкоротші терміни та з максимальною точністю.  

Фото 3 — Коли усі дослідження “Cito!”: як працює перша в Україні лабораторія на колесах

Спеціальний автомобіль обладнано міні-станцією для вирізки тканин, кріостатом для заморозки тканин, мікроскопом та сканером. Останній дозволяє лікарю-патологу, при необхідності, в режимі реального часу отримати миттєву телеконсультацію з найкращими експертами в галузі патоморфології. Телеконсультація — процес обговорення конкретного клінічного випадку лікарем-патологом і з іншим лікарем - патологом за допомогою спеціальних засобів телекомунікації, причому лікар-патолог та лікар-консультант розділені географічною відстанню, але бачать одночасно один і той же матеріал та можуть обговорити його разом. Цей підхід дозволяє уникнути помилок інтерпретації інтраопераційних досліджень та надати пацієнту найвищий рівень допомоги.

Зараз ця унікальна послуга є доступною для приватних і державних клінік Києва та Дніпра, але в найближчих планах Медичної лабораторії CSD є запуск  CITO-bus в інших містах-мільйонниках.

ДОВІДКА

Медична лабораторія CSD - це сучасний лабораторний комплекс, який надає повний спектр послуг з лабораторної та патоморфологічної діагностики по всій Україні. В переліку послуг CSD майже 1500 видів аналізів та досліджень різної складності - від загального аналізу крові до визначення гістологічного типу пухлини та її молекулярного профілювання.

CSD включає найбільше в Україні патологоанатомічне відділення, лабораторію цитоморфології; відділення клінічної патології, відділ онкогематології, лабораторію мікробіології та молекулярно-генетичний центр. Завдяки цьому лабораторний комплекс проводить всі необхідні лабораторні дослідження, які дозволяють всебічно оцінити стан здоров’я кожного пацієнта.