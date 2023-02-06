КТ центры «СДС»

При необходимости выполнить компьютерную томографию и другие диагностические обследования можно обратиться в современные диагностические системы (СДС). Комплекс центров предоставляет услуги всестороннего исследования организма для выявления патологических состояний. Обратиться в диагностические центры КТ в Киеве и Украине уместно, если врач заподозрил заболевание, требующее более точного подтверждения. Эффективные томографы помогут получить 100% результат, за ними работают квалифицированные специалисты.

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КТ диагностика «СДС»

Среди современных диагностических процедур компьютерная томография является одной из наиболее популярных. В основе ее работы – воздействие на человеческий организм рентгеновских лучей, за счет чего просвечиваются внутренние органы. Врач получает трехмерное изображение обследуемой области, так что может быстро обнаружить патологию при ее наличии.

Проводить КТ можно для обследования самых разнообразных органов и систем:

головной мозг и кости черепа;

различные отделы позвоночника;

грудная клетка – легкие, бронхи;

органы брюшной полости – желудок, поджелудочная железа;

забрюшинное пространство, суставы;

мочеполовая система и прочее.

Компьютерная томография помогает выявить сотрясение мозга, болезнь Альцгеймера, ишемическую болезнь сердца, инсульт, воспалительные процессы в кишечнике, аппендиксе, почках, кровотечения, тромбозы и многое другое. Она является эффективным помощником любого врача. При этом пациенту не нужно особо готовиться к процедуре. Достаточно ограничить потребление пищи за несколько часов до выполнения КТ.

Диагностические центры КТ в Киеве и Украине

Компания «СДС» создала широкую сеть, представленную двенадцатью диагностическими центрами по всей Украине. Половина из них – КТ центры в Киеве возле станций метро Лукьяновская, Минская, Черниговская, Голосеевская и по улицам Соломенской и Рогозовской. За пределами украинской столицы КТ центры в Украине расположены по одному в городах Буча, Березань, Ирпень, Бровары, Фастов Киевской области и Дрогобыче Львовской области.

Запись на прием осуществляется заблаговременно в телефонном режиме. Это позволит избежать простаивания в очередях и сэкономит драгоценные минуты. Выполнение процедуры не займет много времени, можно фактически сразу получить заключение специалиста, после чего предъявить его лечащему врачу для определения дальнейшей тактики лечения.