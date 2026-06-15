Цены на фрукты в Украине — актуальная стоимость на 15 июня.

По состоянию на 15 июня 2026 года в Украине продолжает дешеветь клубника, стоимость которой снизилась почти на 6%, в то же время значительно выросли цены на черешню — на более чем 77%. Стоимость яблок и бананов не изменилась.

Цены на фрукты и ягоды

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость фруктов и ягод по состоянию на 15 июня:

Фрукт Цена Смена Яблоки 28 -55 грн +0% Бананы 60 -6 5 грн +0% Апельсины 70-85 грн +0% Лимоны 140-150 грн +0% Клубника 70-95 грн ​ -5,88 % ​ Черешня 150 -1 8 0 грн +77,78 %

По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:

Сеть Особенности АТБ самые дешевые бананы Сильпо широкий ассортимент ягод Novus самые дешевые яблоки по 19.99 грн/кг

Какие фрукты подешевели больше всего

Благоприятные погодные условия в Украине активизировали сбор ягод, что сразу отразилось на их стоимости. Установка теплой и солнечной погоды стимулирует массовое созревание клубники в местных хозяйствах, цены на которые снизились сразу на 15%.

Также в Украине начали активно снижаться цены на черешню местных хозяйств. Украинская ягода на прошлой неделе поступала в продажу по 70–150 грн/кг, что в среднем на 23% дешевле, чем неделей ранее.

Дешевле, чем на прошлой неделе, продавалась груша и персик. В то же время повысился максимальный уровень цен на голубику и абрикос.

Прогноз цен

Стоимость импортных фруктов, таких как бананы, апельсины, будет колебаться по отношению к курсу гривны по отношению к доллару. А яблоки могут подорожать из-за окончания запасов прошлогоднего урожая в местных хозяйствах.

В ближайшие дни прогнозируется дальнейшее удешевление клубники из-за увеличения предложения ягоды на рынке. Массовый выход ягоды из открытого грунта традиционно сформируют ощутимый тренд к удешевлению.

В начале прошлой недели стоимость черешни и абрикосов составляла около 250 грн за килограмм против 150-180 грн годом ранее. В то же время прогнозируется увеличение предложения уже в конце июня, что частично должно охладить рынок.

По предварительным оценкам, в текущем году потери урожая абрикосов в Украине составят от 40% до 60%, а персиков – от 30% до 50% по сравнению со средними годовыми показателями.