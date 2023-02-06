КТ центри «СДС»

При необхідності виконати комп'ютерну томографію та інші діагностичні обстеження можна звернутися до сучасних діагностичних систем (СДС). Комплекс центрів надає послуги всебічного дослідження організму виявлення патологічних станів. Звернутися у діагностичні центри КТ у Києві та Україні доречно, якщо лікар запідозрив захворювання, що потребує більш точного підтвердження. Ефективні томографи допоможуть здобути 100% результат, за ними працюють кваліфіковані фахівці.

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КТ діагностика "СДС"

Серед сучасних діагностичних процедур комп'ютерна томографія є однією з найпопулярніших. В основі її роботи - вплив на організм людини рентгенівських променів, за рахунок чого просвічуються внутрішні органи. Лікар отримує тривимірне зображення області, що обстежується, так що може швидко виявити патологію за її наявності.

Проводити КТ можна для обстеження найрізноманітніших органів та систем:

головний мозок та кістки черепа;

різні відділи хребта;

грудна клітка – легені, бронхи;

органи черевної порожнини – шлунок, підшлункова залоза;

заочеревинний простір, суглоби;

сечостатева система та інше.

Комп'ютерна томографія допомагає виявити струс мозку, хворобу Альцгеймера, ішемічну хворобу серця, інсульт, запальні процеси в кишечнику, апендиксі, нирках, кровотечі, тромбози та багато іншого. Вона є ефективним помічником будь-якого лікаря. При цьому пацієнту не потрібно особливо готуватись до процедури. Достатньо обмежити споживання їжі за кілька годин до виконання КТ.

Діагностичні центри КТ у Києві та Україні

Компанія «СДС» створила широку мережу, представлену дванадцятьма діагностичними центрами по всій Україні. Половина з них – КТ центри у Києві біля станцій метро Лук'янівська, Мінська, Чернігівська, Голосіївська та вулицями Солом'янською та Рогозівською. За межами української столиці КТ центри в Україні розташовані по одному у містах Буча, Березань, Ірпінь, Бровари, Фастів Київської області та Дрогобичі Львівської області.

Запис приймання здійснюється заздалегідь у телефонному режимі. Це дозволить уникнути простоювання у чергах та заощадить дорогоцінні хвилини. Виконання процедури не займе багато часу, можна фактично відразу отримати висновок фахівця, після чого пред'явити його лікаря для визначення подальшої тактики лікування.