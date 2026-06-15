Государство отсудило миллионы у поставщика некачественных бронежилетов

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Государственного оператора тыла и принял решение о взыскании 97,4 млн грн штрафных санкций с ООО "Миликон ЮА" за нарушение условий контракта на поставку бронежилетов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Центра противодействия коррупции".

Суд поставил точку по делу о некачественных бронежилетах

Соответствующее решение обнародовано в судебном реестре.

Компания "Миликон ЮА" фигурирует в материалах уголовного производства, в котором упоминается бизнесмен Тимур Миндич. Также в публичном пространстве появлялись аудиозаписи, на которых обсуждался тендер на поставку бронежилеты, связанный с этой фирмой. В частности, на обнародованных фрагментах звучат разговоры об условиях приемки продукции.

Во время закупок военного имущества военнослужащий, ответственный за прием бронежилетов, отказался подписывать документы по поставленной продукции из-за ненадлежащего качества.

После увольнения Алексея Резникова с должности министра обороны закупочное агентство под руководством Арсена Жумадилова (ДОТ) расторгло контракт с компанией. В то же время, договор предусматривал штрафные санкции за поставку некачественного товара.

В результате Хозяйственный суд Киева удовлетворил требования и постановил взыскать с ООО "Миликон ЮА" 97,4 млн. грн. штрафных санкций.

Коррупционная схема в энергетике

10 ноября НАБУ объявило о разоблачении коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывал" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей, теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.

В этом деле подозрения от НАБУ получили:

бизнесмен, соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич (на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон );

экссоветник министра энергетики Игорь Миронюк (Рокет);

исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов (Тенор);

еще четыре "работника" так называемого бэк-офиса по легализации средств, среди них – Александр Цукерман (Шугармен), Игорь Ф урсенко (Решик), Леся Устименко и Людмила Зорина.

Миндича и Цукермана не задержали, потому что они успели уехать за границу до объявления подозрения.

1 декабря ВАКС заочно выбрал меру пресечения бизнесмена Тимуру Миндичу в виде содержания под стражей.

17 февраля по этому делу бывшему министру энергетики Герману Галущенко избрали меру пресечения содержания под стражей с возможностью залога 200 миллионов гривен.