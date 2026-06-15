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Держава відсудила мільйони у постачальника неякісних бронежилетів

суд
Суд стягнув 97,4 млн грн штрафів за контракт на бронежилети / Depositphotos

Господарський суд Києва задовольнив позов Державного оператора тилу та ухвалив рішення про стягнення 97,4 млн грн штрафних санкцій з ТОВ “Мілікон ЮА” за порушення умов контракту на постачання бронежилетів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Центра протидії корупції".

Суд поставив крапку у справі про неякісні бронежилети

 Відповідне рішення оприлюднене в судовому реєстрі.

Компанія  “Мілікон ЮА” фігурує у матеріалах кримінального провадження, у якому згадується бізнесмен Тимур Міндіч. Також у публічному просторі з’являлися аудіозаписи, на яких обговорювався тендер на постачання бронежилетів, пов’язаний із цією фірмою. Зокрема, на оприлюднених фрагментах звучать розмови про умови приймання продукції.

Під час закупівель військового майна військовослужбовець, відповідальний за приймання бронежилетів, відмовився підписувати документи щодо поставленої продукції через її неналежну якість.

Після звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони закупівельна агенція під керівництвом Арсена Жумаділова (ДОТ) розірвала контракт із компанією. Водночас договір передбачав штрафні санкції за постачання неякісного товару.

У результаті Господарський суд Києва задовольнив вимоги та постановив стягнути з ТОВ "Мілікон ЮА" 97,4 млн грн штрафних санкцій.

Корупційна схема в енергетиці

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників. Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.

У цій справі підозри від НАБУ отримали:

  • бізнесмен, співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч (на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон); 
  • ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет); 
  • виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов (Тенор); 
  • ще чотири "працівники" так званого бек-офісу з легалізації коштів, серед них – Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Міндіча та Цукермана не затримали, тому що вони встигли виїхати за кордон до оголошення підозри.

1 грудня ВАКС заочно обрав запобіжний захід бізнесмену Тимуру Міндічу у вигляді тримання під вартою.

17 лютого у цій справі колишньому міністру енергетики Герману Галущенко обрали запобіжний захід — тримання під вартою  з можливістю застави 200 мільйонів гривень.

Автор:
Ольга Опенько