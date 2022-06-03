«Наш бизнес – помогать наиболее уязвимым – сейчас приобрел особое значение»: как компания «Фрезениус Медикал Керр» помогает спасать жизни в тылу и на фронте

«Фрезениус Медикал Кер» – мировой лидер в предоставлении услуг диализа и поставке продукции для людей с хронической болезнью почек, работающих в 150 странах мира. Компания более 20 лет предоставляет оборудование и расходные материалы для диализа в медицинские учреждения по всей стране.

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В Украине есть три медицинских центра гемодиализа «Фрезениус Медикал Кер Украина» – в Черкассах, Чернигове и Харькове. В штатном режиме работает черкасский центр, практически возобновил работу центр в Чернигове, а харьковский откроется, как только в городе будет безопасно.

Как работает бизнес по спасению людей с начала российской агрессии, рассказал генеральный директор компании Роман Шурдук .

Как вы устраивали работу в условиях боевых действий?

Поскольку наша компания предоставляет гемодиализ пациентам с хронической почечной болезнью, с первых дней мы поняли, что отныне на нас лежит двойная ответственность: кроме сохранения жизней пациентов, мы должны заботиться о безопасности проведения терапии и для пациентов, и для персонала. Гемодиализные клиники компании расположены в трех городах Украины, два из которых почти сразу оказались в блокаде, поэтому нужно было решать проблему лечения в условиях постоянной угрозы.

Практически сразу мы с немецкими коллегами создали специальную группу Crisis Team, которая занималась решением актуальных вопросов и удовлетворением потребностей пациентов. Уже 26 февраля был составлен список нужных лекарств и вещей первой необходимости, а накануне 8 марта мы получили первую гуманитарную помощь.

То есть, оказание помощи началось практически с первых дней войны?

Да. Поскольку у нас был запас продукции на несколько месяцев, в первые недели после вторжения компания наладила логистику так, чтобы обеспечивать работу гемодиализных клиник по всей Украине, ведь наши пациенты должны получать процедуру регулярно, иначе они умрут. Гемодиализ для них – то же, что инсулин для больных сахарным диабетом. Поэтому наши машины доставляли аппараты и расходные материалы в самые горячие точки – Харьков, Чернигов, Николаев, Сумы. В большой степени, мы смогли реализовать это благодаря нашим партнерам-дистрибьюторам, а также благодаря активной вовлеченности и неравнодушию Минздрава и МВД. Едва ли не впервые за многие годы мы не испытывали разделения на такие категории, как государство/бизнес/граждане.

На войне каждый помогает чем и как может. Наш вклад в победу – это лечение и сохранение жизни.

К примеру, наша компания выпускает новейшие аппараты multiFiltrate, которые способны нормализовать состояние даже кризисных пациентов. Эти аппараты мы отправили медучреждениям «на передовой»: Николаевской областной больнице, больнице Мечникова и Харьковскому военному госпиталю.

Для 50 пациентов на перитонеальном диализе в Киевский городской центр нефрологии и диализа компания передала растворы и расходные материалы.

Гемодиализы проводились в обустроенном для этого подвале во время ракетных обстрелов Чернигова

В больницу Охматдет, Ивано-Франковскую областную больницу, Черкасский онкодиспансер и Черкасскую детскую больницу мы привезли инфузоматы – аппараты, обеспечивающие соблюдение необходимой дозировки медикаментов. Они очень важны для поддержания состояния критических пациентов.

В настоящее время существует огромная потребность в системах лечения сепсиса CytoSorb, которые позволяют лечить тяжелых больных. Поэтому их мы передали целому ряду медицинских учреждений: Охматдета, больницы имени Мечникова, Клинической больницы «Феофания», Национального института хирургии и трансплантологии имени Шалимова, Харьковского военного госпиталя, Территориального объединения скорой помощи Львова, Николаева больницам.

Кроме того, компания предоставляла медучреждениям по всей Украине перевязочные материалы, дезинфицирующие растворы, шприцы, пластыри – то есть, в сущности, все, что необходимо для лечения большого количества раненых. И хотя мы не благотворительная организация, сумма помощи, предоставленной украинским пациентам и обществу, уходит на сотни тысяч долларов.

То есть, фактически, кроме непосредственной деятельности, вы занимаетесь оказанием медицинской гуманитарной помощи?

И не только медицинской. Оказание гуманитарной помощи было всесторонним, а сама помощь очень точечной и по конкретным запросам. Например, был запрос на энтеральное питание, необходимое раненым, мы специально заказывали его и затем доставляли по адресам: медучреждения Черкасс, ТРО Киева, военный госпиталь в Харькове, больница имени Мечникова.

Особенно в первый месяц войны возникала острая потребность в продуктах питания, которые мы передавали в военные госпитали, ТРО и ВСУ на Востоке. И, конечно, кормили наших пациентов, оказавшихся в самом тяжелом положении.

Как вы занимались пациентами в блокадных Харькове и Чернигове, центры компании работали во время войны?

Центры не просто работали во время войны, а стали убежищем для многих людей. С начала войны Харьков и Чернигов практически осаждали, ежедневно обстреливались всеми видами оружия. Но центр в Харькове работал три недели под постоянными обстрелами и ракетными ударами, а центр в Чернигове – почти месяц. Эти истории глубоко поразили наших западных коллег, которые в восторге от героизма украинцев.

Ежедневно технический директор Харьковского центра Богдан Ткачук собственным автомобилем забирал медсестер со всего города, а после смены – развозил по домам, чтобы минимизировать риски попасть под обстрел. Пациенты, получавшие терапию в последнюю смену, часто оставались ночевать в центре вместе с некоторыми сотрудниками. В этих условиях персонал центра не только обеспечивал лечение, но и кормил, успокаивал и поддерживал пациентов: для многих центр стал своеобразным островком временной безопасности.

В середине марта, когда обстрелы стали почти непрерывными, мы решили эвакуировать пациентов в партнерский центр во Львове.

Более 140 пациентов из Чернигова были вместе с семьями эвакуированы в Черкасский центр гемодиализа

Вы сами по себе перевезли пациентов?

Да, эвакуацией занималась наша компания, а непосредственная организация этого непростого процесса также легла на плечи медсестер и технического директора. Более 50 пациентов с семьями и домашними питомцами были успешно эвакуированы из Харькова, и мы счастливы, что удалось спасти людей, которые в то время могли полагаться только на нас.

В Чернигове ситуация была еще более тяжелой – город обстреливался с первого дня войны, его осадили, гуманитарная ситуация была крайне сложной, и персонал центра так же покровительствовал пациентам, часто с ночевкой. Более того – некоторые жители соседних домов спасались от обстрелов на территории центра, поскольку техническому директору Николаю Польгую удавалось даже в городе, где нет света и воды, находить продукты и питьевую воду. Персонал лечил, готовил еду для пациентов, принимал тех, кому негде было спрятаться от обстрелов и нечего есть, превратившись в своеобразный гуманитарный центр.

Гемодиализы проводились, несмотря на огромную опасность, но когда в помещение центра попали обломки ракеты, повредившие здание, автомобиль технического директора, взрывной волной выбило окна, мы поняли, что людей нужно эвакуировать.

Довольно долго компания искала возможности вывезти пациентов из Чернигова, куда едва добирались волонтеры и где не объявляли гуманитарных коридоров, но с помощью огромного количества организаций, правительственных структур, небезразличных граждан нам все же удалось. Более 140 пациентов с родственниками и домашними животными – мы не отказывали никому :) – принял наш черкасский центр, который, кроме лечения, также предоставил жилье, необходимые вещи, кормил и заботился обо всех, кто оказался в беде.

Как сейчас возобновляется работа компании?

Сегодня работают уже два центра – в Черкассах и Чернигове, здание черниговского центра ремонтируется, постепенно возвращаются пациенты, а персонал тяжело сдержать в эвакуации – все стремятся побыстрее продолжить работу.

Харьковский центр пока не работает по понятным причинам, но коллеги из Харькова «рвутся в бой» и обещают, что скоро гемодиализный центр будет открыт.

И все это – предоставление гуманитарной помощи, работа под обстрелами, успешная эвакуация и возобновление операционной деятельности – возможно благодаря нашим людям. Я горжусь своими коллегами, ведь именно благодаря их, без преувеличения, героическим усилиям мы не только поддерживали второй фронт, но и сохранили жизнь и здоровье почти всех наших пациентов. И именно благодаря таким людям и их преданности своей стране, своему народу, мир искренне и щедро помогает Украине – Украина доказала, что стоит такой помощи, стоит быть достойной частью Европы.