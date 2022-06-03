«Наш бізнес – допомагати найбільш вразливим – зараз набув особливого значення»: як компанія «Фрезеніус Медикал Кер» допомагає рятувати життя в тилу і на фронті

«Фрезеніус Медикал Кер» – світовий лідер у наданні послуг діалізу та постачанні продукції для людей із хронічною хворобою нирок, що працює у 150 країнах світу. Компанія понад 20 років надає обладнання та витратні матеріали для діалізу в медичні заклади по всій країні.

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В Україні є три медичні центри гемодіалізу «Фрезеніус Медикал Кер Україна» – у Черкасах, Чернігові та Харкові. Наразі у штатному режимі працює черкаський центр, практично відновив роботу центр у Чернігові, а харківський відкриється, щойно у місті буде безпечно.

Як працює бізнес із порятунку людей від початку російської агресії, розповів генеральний директор компанії Роман Шурдук.

Як ви налагоджували роботу в умовах бойових дій?

Оскільки наша компанія надає гемодіаліз пацієнтам із хронічною хворобою нирок, з перших днів ми зрозуміли, що відтепер на нас лежить подвійна відповідальність: окрім збереження життів пацієнтів, ми повинні дбати про безпеку проведення терапії і для пацієнтів, і для персоналу. Гемодіалізні клініки компанії розташовані у трьох містах України, два з яких майже одразу опинилися в блокаді, тож треба було вирішувати проблему лікування в умовах постійної загрози.

Практично одразу ми з німецькими колегами створили спеціальну групу Crisis Team, яка займалася вирішенням нагальних питань і задоволенням потреб пацієнтів. Вже 26 лютого був складений список потрібних ліків і речей першої необхідності, а напередодні 8 березня ми отримали першу гуманітарну допомогу.

Тобто надання допомоги почалося практично з перших днів війни?

Так. Оскільки ми мали запас продукції на кілька місяців, у перші тижні після вторгнення компанія налагодила логістику так, щоб забезпечувати роботу гемодіалізних клінік по всій Україні, адже наші пацієнти повинні отримувати процедуру регулярно, інакше вони помруть. Гемодіаліз для них – те саме, що інсулін для хворих на цукровий діабет. Тому наші машини доставляли апарати і витратні матеріали у найгарячіші точки – Харків, Чернігів, Миколаїв, Суми. Великою мірою ми змогли реалізувати це завдяки нашим партнерам-дистриб’юторам, а також завдяки активній залученості та небайдужості МОЗ та МВС. Чи не вперше за багато років ми не відчували розділення на такі категорії, як держава/бізнес/громадяни.

На війні кожен допомагає, чим і як може. Наш внесок у перемогу – це лікування і збереження життя.

Наприклад, наша компанія випускає новітні апарати multiFiltrate, які здатні нормалізувати стан навіть критичних пацієнтів. Ці апарати ми відправили медзакладам «на передовій»: Миколаївській обласній лікарні, лікарні Мечникова і Харківському військовому шпиталю.

Для 50 пацієнтів на перитонеальному діалізі у Київській міський центр нефрології та діалізу компанія передала розчини та витратні матеріали.

Гемодіалізи проводилися в обладнаному для цього підвалі під час ракетних обстрілів Чернігова

В лікарню Охматдит, Івано-Франківську обласну лікарню, Черкаський онкодиспансер та Черкаську дитячу лікарню ми привезли інфузомати – апарати, що забезпечують дотримання необхідного дозування медикаментів. Вони вкрай важливі для підтримання стану критичних пацієнтів.

Наразі існує величезна потреба у системах лікування сепсису CytoSorb, які дають змогу лікувати важких хворих. Тож їх ми передали цілій низці медичних закладів: Охматдиту, лікарні імені Мечникова, Клінічній лікарні «Феофанія», Національному інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова, Харківському військовому шпиталю, Територіальному об’єднанню швидкої допомоги Львова, Івано-Франківській та Миколаївській обласним лікарням.

Крім того, компанія надавала медзакладам по всій Україні перев’язувальні матеріали, дезінфікуючі розчини, шприци, пластирі – тобто, по суті, все, що необхідне для лікування великої кількості поранених. І хоча ми не благодійна організація, сума допомоги, наданої українським пацієнтам та суспільству, йде на мільйони гривень.

Тобто фактично, крім безпосередньої діяльності, ви займаєтеся наданням медичної гуманітарної допомоги?

І не лише медичної. Надання гуманітарної допомоги було всебічним, а сама допомога – дуже точковою і за конкретними запитами. Наприклад, був запит на ентеральне харчування, необхідне пораненим, ми спеціально замовляли його і потім доставляли за адресами: медзаклади Черкас, ТРО Києва, військовий шпиталь у Харкові, лікарня імені Мечникова.

Також особливо у перший місяць війни виникала гостра потреба у продуктах харчування, які ми передавали у військові шпиталі, ТРО та ЗСУ на Сході. І, звісно, годували наших пацієнтів, які опинилися в найтяжчому становищі.

Як ви опікувалися пацієнтами у блокадних Харкові й Чернігові, центри компанії працювали під час війни?

Центри не просто працювали під час війни, а стали прихистком для багатьох людей. З початку війни Харків і Чернігів практично були в облозі, щодня обстрілювалися всіма видами зброї. Але центр у Харкові працював упродовж трьох тижнів під постійними обстрілами і ракетними ударами, а центр у Чернігові – майже місяць. Ці історії глибоко вразили наших західних колег, які в захваті від героїзму українців.

Щодня технічний директор Харківського центру Богдан Ткачук власним авто забирав медсестер з усього міста, а після зміни – розвозив по домівках, щоб мінімізувати ризики потрапити під обстріл. Пацієнти, які отримували терапію в останню зміну, часто залишалися ночувати в центрі разом з деякими співробітниками. У цих умовах персонал центру не лише забезпечував лікування, а й годував, заспокоював і підтримував пацієнтів: для багатьох центр став своєрідним острівцем тимчасової безпеки.

В середині березня, коли обстріли стали майже безперервними, ми вирішили евакуювати пацієнтів у партнерський центр у Львові.

Понад 140 пацієнтів з Чернігова разом з родинами були успішно евакуйовані до Черкаського центру гемодіалізу

Як вам вдалося евакуювати пацієнтів?

Евакуацією займалася наша компанія, і ми дуже вдячні за допомогу персоналу Укрзалізниці та спецпідрозділу поліції Харкова. Безпосередня організація цього непростого процесу лягла також на плечі медсестер і технічного директора. Понад 50 пацієнтів з родинами і домашніми улюбленцями були успішно евакуйовані з Харкова, і ми щасливі, що вдалося врятувати людей, які в той час могли покладатися тільки на нас.

У Чернігові ситуація була ще важчою – місто обстрілювалося з першого дня війни, його взяли в облогу, гуманітарна ситуація була вкрай складною, і персонал центру так само прихищав пацієнтів, часто з ночівлею. Більше того – деякі мешканці сусідніх будинків рятувалися від обстрілів на території центру, оскільки технічному директору Миколі Польгую вдавалося навіть у місті, де немає світла і води, знаходити продукти і питну воду. Персонал лікував, готував їжу для пацієнтів, приймав тих, кому ніде було сховатися від обстрілів і нічого їсти, перетворившись на своєрідний гуманітарний осередок.

Гемодіалізи проводилися, попри величезну небезпеку, але коли у приміщення центру поцілили уламки ракети, які пошкодили будівлю, автівку технічного директора, вибуховою хвилею вибило вікна, ми зрозуміли, що людей потрібно евакуювати.

Досить довго компанія шукала можливості вивезти пацієнтів з Чернігова, куди ледве добиралися волонтери і де не оголошували гуманітарних коридорів, але з допомогою величезної кількості організацій, урядових структур, небайдужих громадян нам все-таки це вдалося. Понад 140 пацієнтів з родичами і домашніми тваринами – ми не відмовляли нікому :) – прийняв наш черкаський центр, який, окрім лікування, також надав житло, необхідні речі, годував і піклувався про всіх, хто опинився у скруті.

Обстріляний фасад гемодіалізного центру в Чернігові

Як зараз відновлюється робота компанії?

Сьогодні працюють уже два центри – у Черкасах і Чернігові, будівля чернігівського центру ремонтується, поступово повертаються пацієнти, а персонал важко стримати в евакуаціїї – всі прагнуть швидше продовжити роботу.

Харківський центр наразі не працює зі зрозумілих причин, але колеги з Харкова «рвуться в бій» і обіцяють, що дуже скоро гемодіалізний центр буде відкрито.

І все це – надання гуманітарної допомоги, робота під обстрілами, успішна евакуація і відновлення операційної діяльності – можливе завдяки нашим людям. Я пишаюся своїми колегами, адже саме дякуючи їхнім, без перебільшення, героїчним зусиллям ми не лише підтримували другий фронт, а й зберегли життя і здоров’я майже всіх наших пацієнтів. І саме завдяки таким людям і їхній відданості своїй країні, своєму народу, світ щиро і щедро допомагає Україні – Україна довела, що варта такої допомоги, варта бути гідною частиною Європи.