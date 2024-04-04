Телемедицину будут использовать в реабилитации: правительство приняло соответствующее решение

Кабинет министров принял постановление об изменениях в функционировании телемедицины в Украине, согласно которому телемедицину будут больше использовать при оказании медицинской и реабилитационной помощи.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Сегодня в Украине как никогда растет спрос на реабилитацию. Помимо развития реабилитационных отделений, формирования междисциплинарных реабилитационных команд, расширения услуг реабилитации и цифровизации процессов, на уровне государства активно поощряется применение телереабилитации", – говорится в сообщении.

Телереабилитация – это способ предоставления реабилитационной помощи с применением информационно-коммуникационных технологий дистанционными средствами. На сегодняшний день медучреждения уже используют современные телемедицинские решения для оказания реабилитационной помощи пациентам. Эти решения поступили в Украину в качестве гуманитарной помощи от партнеров.

Решение правительства позволит привлекать современные цифровые технологии для предоставления качественной и эффективной реабилитации. Так, в частности врач и пациент смогут общаться дистанционно, при этом здоровье человека и его восстановление будет под постоянным наблюдением специалиста, ведь благодаря телемедицинским инструментам это можно делать удаленно вне реабилитационного центра.

В Минздраве отмечают, что свою эффективность уже доказала работающая в Украине геймифицированная (игровая) система телереабилитации RGS. Телереабилитационная система позволяет пациентам с травмами и нарушениями мозговой деятельности получать эффективную персонализированную нейрореабилитацию в игровой форме и вернуться к нормальной жизни.

Платформа помогает пациентам с такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера, атаксия, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, травма спинного мозга, черепно-мозговая травма, инсульт, а также пациентам, получившим различные травмы, контузии в результате ранений и взрывов во время боевых действий.

На сегодняшний день телереабилитационная система RGS уже интегрирована в более чем 76 медицинских учреждениях страны, предоставляющих реабилитационные услуги пациентам.

Что будет предложено:

новые формы реабилитации с применением телемедицины по отдельному направлению – телеконсультация;

обязательное информирование пациентов о телемедицинских услугах — в устной форме или путем размещения на официальных ресурсах медицинских учреждений;

больше возможностей для дистанционного мониторинга состояния пациентов, что будет способствовать улучшению качества медицинской помощи;

условия образовательной деятельности и цифровой компетентности для медицинских работников.

Как изменится реабилитация и работа мультидисциплинарных команд:

решение о предоставлении помощи с применением телемедицины будет принимать специалист по реабилитации;

мультидисциплинарные команды будут проводить телереабилитационное собрание с широким применением телеметрии;

специалисты дистанционно смогут мониторить показатели человека и контролировать выполнение реабилитационного плана и рекомендации специалистов;

современные телереабилитационные решения позволят использовать современные гаджеты и компьютерные системы для формирования мотивации пациентов для выполнения реабилитационных упражнений.

Что это даст в итоге:

процесс оказания медицинской помощи с применением телемедицины будет унифицирован;

медицинскую и реабилитационную помощь получит больше людей, что уменьшит показатели инвалидизации и положительно повлияет на общественное здоровье.

Телемедицина в Украине

Отметим, что по состоянию на конец 2023 года к оказанию телемедицинских услуг подключены 328 учреждений здравоохранения.

Телемедицина в Украине начала активно внедряться еще в 2018 году в сельской местности по привлечению врачей-консультантов, чтобы обеспечить медицинскую помощь и реабилитацию.

Кардинально подход к применению телемедицины и оценке ее эффективности, как указывают в Минздраве, заставили пересмотреть последствия пандемии Covid-19 и особенно полномасштабное вторжение России, когда многие граждане стали вынужденно ограничены в возможностях получения медицинских услуг. Особенно это касается людей, которые находятся в трудных условиях и не имеют возможности обратиться к врачу.

Развитие телемедицины в Украине активно поддерживается ее западными партнерами. Так, стратегия была разработана в сотрудничестве и технической поддержке Проекта устойчивого развития местной системы здравоохранения Агентства США по международному развитию (USAID).

В июле 2023 года Кабинет министров одобрил Стратегию развития телемедицины в Украине. А недавно стало известно, что телемедицину в Украине хотят интегрировать во все виды медицинской помощи.

Фото: ua.depositphotos.com