Телемедицину використовуватимуть в реабілітації: уряд ухвалив відповідне рішення

Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо змін у функціонуванні телемедицини в Україні, відповідно до якої телемедицину більше використовуватимуть при наданні медичної та реабілітаційної допомоги.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

"Сьогодні в Україні як ніколи зростає попит на реабілітацію. Окрім розвитку реабілітаційних відділень, формування міждисциплінарних реабілітаційних команд, розширення послуг реабілітації та цифровізації процесів, на рівні держави активно заохочується застосування телереабілітації", - йдеться в повідомленні.

Телереабілітація — це спосіб надання реабілітаційної допомоги із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій дистанційними засобами. На сьогодні медзаклади уже використовують сучасні телемедичні рішення для надання реабілітаційної допомоги пацієнтам. Ці рішення надійшли в Україну як гуманітарна допомога від партнерів.

Рішення уряду дасть можливість залучати сучасні цифрові технології для надання якісної та ефективної реабілітації. Так, зокрема, лікар та пацієнт зможуть спілкуватися дистанційно, при цьому здоровʼя людини та її відновлення буде під постійним наглядом фахівця, адже завдяки телемедичним інструментам це можна робити віддалено поза межами реабілітаційного центру.

У МОЗ зазначають, що свою ефективність вже довела гейміфікована (ігрова) система телереабілітації RGS, яка працює в Україні. Телереабілітаційна система дозволяє пацієнтам із травмами та порушеннями мозкової діяльності отримувати ефективну персоналізовану нейрореабілітацію в ігровій формі та якнайшвидше повернутися до нормального життя.

Платформа допомагає пацієнтам з такими захворюваннями, як хвороба Альцгеймера, атаксія, розсіяний склероз, хвороба Паркінсона, травма спинного мозку, черепно-мозкова травма, інсульт, а також пацієнтам, які отримали різні травми, контузії внаслідок поранень та вибухів, під час бойових дій.

На сьогодні телереабілітаційна система RGS вже інтегрована у понад 76 медичних закладах країни, які надають реабілітаційні послуги пацієнтам.

Що буде запропоновано:

нові форми реабілітації із застосуванням телемедицини за окремим напрямом — телеконсультація;

обов’язкове інформування пацієнтів про телемедичні послуги — в усній формі або шляхом розміщення на офіційних ресурсах медичних закладів;

більше можливостей для дистанційного моніторингу стану пацієнтів, що сприятиме покращенню якості медичної допомоги;

умови щодо освітньої діяльності та цифрової компетентності для медичних працівників.

Як зміниться реабілітація і робота мультидисциплінарних команд:

рішення про надання допомоги із застосуванням телемедицини прийматиме фахівець з реабілітації;

мультидисциплінарні команди проводитимуть телереабілітаційні збори із широким застосуванням телеметрії;

фахівці дистанційно зможуть моніторити показники людини і контролювати виконання реабілітаційного плану і рекомендацій фахівців;

сучасні телереабілітаційні рішення дадуть можливість застосувати сучасні гаджети та комп’ютерні системи для формування мотивації пацієнтів для виконання реабілітаційних вправ.

Що це дасть у підсумку:

процес надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини буде уніфіковано;

медичну та реабілітаційну допомогу отримає більша кількість людей, що зменшить показники інвалідизації та позитивно вплине на громадське здоров’я.

Телемедицина в Україні

Зауважимо, станом на кінець 2023 року до надання телемедичних послуг підключені 328 закладів охорони здоровʼя.

Телемедицина в Україні почала активно запроваджуватися ще у 2018 році у сільській місцевості із залучення лікарів-консультантів, щоб забезпечити надання медичної допомоги та реабілітації.

Кардинально підхід до застосування телемедицини та оцінки її ефективності, як вказують у МОЗ, змусили переглянути наслідки пандемії Covid-19 та особливо повномасштабне вторгнення Росії, коли багато громадян стали вимушено обмежені у можливостях отримання медичних послуг. Особливо це стосується людей, які перебувають у скрутних умовах і не мають можливостей звернутися до лікаря.

Розбудова телемедицини в Україні активно підтримується її західними партнерами. Так, стратегія була розроблена у співпраці та за технічної підтримки Проєкту сталого розвитку місцевої системи охорони здоров'я Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

У липні 2023 року Кабінет міністрів схвалив Стратегію розбудови телемедицини в Україні. А нещодавно стало відомо, що телемедицину в Україні хочуть інтегрувати в усі види медичної допомоги.

Фото: ua.depositphotos.com