Покупай наше, украинское: ТОП-8 популярных препаратов для аптечки накануне зимы

Осенне-зимний период традиционно испытывает иммунитет украинцев на прочность. На пороге острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), грипп и простуда. В других случаях здоровью угрожают бактериальные инфекции, вызывающие ангины, синуситы и бронхиты.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в эпидсезоне 2024-2025 гриппом и ОРВИ преимущественно болели дети школьного возраста 5-14 лет (1 514 998 или 32,7%) и взрослые в возрасте 30-64 года (1 230 142 или 28,6%).

Поэтому украинские медики рекомендуют проверить, есть ли в вашей семейной аптечке лекарства, необходимые для борьбы с характерными для этого времени года заболеваниями. А у тех лекарств, которые уже есть, не было бы лишним проверить срок годности.

П – подготовка

В этой статье – список из популярных препаратов, которые следует держать в семейной аптечке. Важно то, что эти лекарства производятся на отечественных заводах. Покупая их, вы поддерживаете украинского производителя и экономику, страдающую из-за последствий войны.

Кроме того, на часть препаратов распространяется программа «Национальный кэшбек», позволяющая покупать лекарства и получать компенсацию.

Итак, ТОП-8 доступных по цене отечественных препаратов, которые рекомендуют держать в аптечке в преддверии осенне-зимнего периода (и не только).

Цитрамон У

Производитель: Лубнифарм

Препарат оказывает жаропонижающее и противовоспалительное действия. Может использоваться при слабом или умеренном болевом синдроме при головной и зубной боли, мигрени и невралгии.

Средняя цена в аптеках Киева: от 21.10 грн (10 таблеток).

Парацетамол

Производитель: Фармацевтическая компания «Здоровье»

Препарат обладает жаропонижающими, противовоспалительными и обезболивающими свойствами. Может применяться для снижения температуры тела при гриппе, простуде и лихорадке. Облегчает разную боль: головную, зубную и мышечную.

Средняя цена в аптеках Киева: от 24.30 грн (500 мг, 10 капсул).

Бромгексин

Производитель: Монфарм

Препарат могут применять при кашле и простудных заболеваниях, секретолитической терапии при острых и хронических бронхопульмональных заболеваниях.

Средняя цена в аптеках Киева: от 9,9 грн (8 мг, 20 таблеток).

Мефенаминовая кислота

Производитель: Фитофарм

Мефенаминовая кислота является противовоспалительным средством. Чаще всего ее назначают при лечении острых респираторных вирусных инфекций и гриппа.

Средняя цена в аптеках Киева: от 75,52 грн (500 мг, 20 таблеток).

Септефрил

Производитель: Борщаговский ХФЗ (БХФЗ)

Препарат может применяться при комплексной терапии заболеваний полости рта, глотки, гортани (гингивит, пародонтит, стоматит, кандидоз слизистой полости рта, начальная стадия ангины).

Средняя цена в аптеках Киева: от 19,06 грн (0,2 мг, 10 таблеток).

Анальгин

Производитель: Красная звезда

Анальгин обладает обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным действием. Может применяться для снятия головных и зубных болей, а также при травмах, ушибах и невралгии.

Средняя цена в аптеках Киева: от 18,50 грн (0,5 г, 10 таблеток).

Амброксол

Производитель: Здоровье

Препарат используют при кашле и простудных заболеваниях (острых и хронических бронхопульмональных заболеваниях, связанных с нарушениями бронхиальной секреции и ослаблением продвижения слизи).

Средняя цена в аптеках Киева: от 16 грн (30 мг, 20 таблеток)

Ибупрофен

Производитель: БХФЗ

Препарат может использоваться для симптоматической терапии головной боли, зубной боли, боли в спине, суставах и мышцах, а также при признаках простуды и гриппа.

Средняя цена в аптеках Киева: от 77,68 грн (50 таблеток по 200 мг).

П – пригодность

Как проверить, просрочено ли лекарство? На упаковке препарата обязательно должна быть дата, после которой лекарства не только теряют эффективность, а иногда даже становятся опасными для здоровья.

Обращайте внимание не только на коробку, но и на блистеры или флаконы - бывает, что дата на них отличается. Если сомневаетесь в пригодности, лучше утилизировать препарат и заменить его новым.

Как правильно хранить аптечку? Ее следует держать в сухом, темном и прохладном месте, недоступном для детей. Не следует хранить лекарства на кухне рядом с плитой или в ванной комнате, где повышенная влажность и температура могут испортить препараты.

Оптимальный вариант — отдельная коробка или контейнер с четким распределением: жаропонижающие, обезболивающие, от простуды, антисептики и т.д. Такой подход поможет быстро найти подходящее средство в критической ситуации.

П – профилактика

По мнению специалистов, к осенне-зимним испытаниям собственного здоровья вполне можно подготовиться. Вот так может выглядеть правильная профилактика: правильно питайтесь, избегайте лишних переохлаждений, подарите себе достаточно сна и сформируйте правильный work-life balance.

Но прежде всего – будьте уверены, что в вашей аптечке лежат подходящие по сроку сезонные лекарства.

Все лекарства, указанные выше, доступны в аптеках. Поддерживайте украинского фармпроизводителя – и будьте здоровы!