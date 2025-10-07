Купуй наше, українське: ТОП-8 популярних препаратів для аптечки напередодні зими

Осінньо-зимовий період традиційно випробовує імунітет українців на міцність. На порозі – гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), грип та застуда. В інших випадках здоров’ю загрожують бактеріальні інфекції, що спричиняють ангіни, синусити та бронхіти.

За даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, в епідсезоні 2024-2025 на грип та ГРВІ переважно хворіли діти шкільного віку 5-14 років (1 514 998 або 32,7%) та дорослі віком 30-64 роки (1 230 142 або 28,6%).

Тож українські медики рекомендують перевірити, чи є у вашій сімейній аптечці ліки, необхідні для боротьби з характерними для цієї пори року захворюваннями. А у тих ліків, які вже є, не було б зайвим перевірити термін придатності.

П - підготовка

У цій статті — список з популярних препаратів, які варто тримати в сімейній аптечці. Важливо те, що ці ліки виробляються на вітчизняних заводах. Купуючи їх, ви підтримуєте українського виробника та економіку, що страждає від наслідків війни.

Крім того, на частину препаратів розповсюджується програма «Національний кешбек», яка дозволяє купувати ліки та отримувати компенсацію.

Отже, ТОП-8 доступних за ціною вітчизняних препаратів, які рекомендують тримати в аптечці напередодні осінньо-зимового періоду (але не тільки)

Цитрамон У

Виробник: Лубнифарм

Препарат чинить жарознижувальну та протизапальну дії. Може використовуватись при слабкому або помірному больовому синдромі при головному та зубному болю, мігрені і невралгії.

Середня ціна в аптеках Києва: від 21.10 грн (10 таблеток).

Парацетамол

Виробник: Фармацевтична компанія «Здоров’я»

Препарат має жарознижувальні, протизапальні і знеболювальні властивості. Може застосовуватись для зниження температури тіла при грипі, застуді і лихоманці. Полегшує різний біль: головний, зубний та м'язовий.

Середня ціна в аптеках Києва: від 24.30 грн (500 мг, 10 капсул).

Бромгексин

Виробник: Монфарм

Препарат можуть застосовувати при кашлі та застудних захворюваннях, для секретолітичної терапії при гострих та хронічних бронхопульмональних захворюваннях.

Середня ціна в аптеках Києва: від 9,9 грн (8 мг, 20 таблеток).

Мефенамінова кислота

Виробник: Фітофарм

Мефенамінова кислота є протизапальним засобом. Найчастіше призначають при лікуванні гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу.

Середня ціна в аптеках Києва: від 75,52 грн (500 мг, 20 таблеток).

Септефрил

Виробник: Борщагівський ХФЗ (БХФЗ)

Препарат може застосовуватись при комплексній терапії захворювань порожнини рота, глотки, гортані (гінгівіт, пародонтит, стоматит, кандидоз слизової оболонки порожнини рота, початкова стадія ангіни).

Середня ціна в аптеках Києва: від 19,06 грн (0,2 мг, 10 таблеток).

Анальгін

Виробник: Червона зірка

Анальгін володіє знеболюючою, жарознижувальною і протизапальною дією. Може застосовуватись для зняття головного та зубного болю, а також при травмах, ударах і невралгії.

Середня ціна в аптеках Києва: від 18,50 (0,5 г, 10 таблеток).

Амброксол

Виробник: Здоров’я

Препарат використовують при кашлі і застудних захворюваннях (при гострих і хронічних бронхопульмональних захворюваннях, пов’язаних із порушеннями бронхіальної секреції та ослабленням просування слизу).

Середня ціна в аптеках Києва: від 16 грн (30 мг, 20 таблеток)

Ібупрофен

Виробник: БХФЗ

Препарат може використовуватись для симптоматичної терапії головного болю, зубного болю, болю у спині, суглобах та м’язах, а також ознаках застуди і грипу.

Середня ціна в аптеках Києва: від 77,68 грн (50 таблеток по 200 мг).

П - придатність

Як перевірити, чи прострочені ліки? На упаковці препарату обов’язково має бути дата, після якої ліки не тільки втрачають ефективність, а іноді навіть стають небезпечними для здоров’я.

Звертайте увагу не лише на коробку, а й на блістери чи флакони — буває, що дата на них відрізняється. Якщо сумніваєтесь у придатності, краще утилізувати препарат і замінити його новим.

Як правильно зберігати аптечку? Її варто тримати в сухому, темному та прохолодному місці, недоступному для дітей. Не варто зберігати ліки на кухні поруч із плитою чи у ванній кімнаті, де підвищена вологість і температура можуть зіпсувати препарати.

Оптимальний варіант — окрема коробка чи контейнер із чітким розподілом: жарознижувальні, знеболювальні, засоби від застуди, антисептики тощо. Такий підхід допоможе швидко знайти потрібний засіб у критичній ситуації.

П - профілактика

На думку фахових медиків, до осінньо-зимових випробувань власного здоров’я цілком реально підготуватись. Ось так може виглядати правильна профілактика: правильно харчуйтесь, уникайте зайвих переохолоджень, даруйте собі достатньо сну та сформуйте правильний work-life balance.

Але найперше – будьте певні, що у вашій аптечці лежать придатні за терміном сезонні ліки.

Всі ліки, що вказані вище, доступні в аптеках. Підтримуйте українського фармвиробника – і будьте здорові!