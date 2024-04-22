В "Синево" рассказали о первых результатах работы с программой медгарантий: какой спрос на анализы по направлению врача

С 15 января по 31 марта 2024 года услугами лабораторной диагностики “Синево” по программе медицинских гарантий (ПМГ) Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) воспользовалось около 120 тысяч украинцев. Именно о таком количестве зарегистрированных электронных направлений отчиталась пресс-служба лабораторной сети.

Отмечается, что за почти три месяца работы программы в "Синево" граждане получили около 1,5 миллиона бесплатных услуг общей стоимостью более 205 миллионов гривен, среднее количество анализов в направлении составило 10 позиций.

Наиболее активно программой медицинских гарантий пользовались жители центральных областей. В частности, 47,5% от общего количества е-направлений (57 тысяч) было зарегистрировано в Киеве. В целом, по данным "Синево", за квартал жители столицы получили более 680 тысяч лабораторных услуг.

В сообщении также говорится, что пилотный проект сотрудничества государства и частного лабораторного бизнеса столкнулся с рядом проблем.

“Результаты трех месяцев сотрудничества показали, что выделенный государством на программу бюджет покрывает едва 5% спроса, и это не учитывая потенциальных потребностей в современной лабораторной диагностике жителей восточных регионов страны, обслуживание которых сетью “Синево” по ПМГ не было разрешено НСЗУ из-за, якобы, ошибки в представленных на рассмотрение документах. Следует отметить, что эти документы позволяют "Синево" предоставлять гражданам услуги по прайсовой стоимости", - заявил заместитель генерального директора "Синево Украина" Николай Скавронский.

Но, несмотря на сложности, сеть лабораторий решила продлить действие договора с НЗСУ из-за высокой востребованности программы украинцами. В то же время, в "Синево" анонсировали пересмотр порядка приема посетителей – во избежание очередей и для обеспечения высокого качества услуг.



Напомним, в этом году европейская сеть медицинских лабораторий "Синево" присоединилась к Программе медицинских гарантий Национальной службы здоровья Украины. Следовательно, бесплатно сдать анализы по направлению врача можно в 75 отделениях сети в 22 городах страны. Актуальный перечень лабораторных исследований ПМГ от НСЗУ включает более 400 видов анализов.

В то же время участие Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Донецкой и Сумской областей в программе пока не разрешено НСЗУ.

Как бесплатно сдать анализ

Сдать любой анализ из перечня в сети медицинских лабораторий "Синево" можно бесплатно, получив е-направление от врача, созданное в Электронной системе здравоохранения (eHealth).

16-значный цифровой код по направлению необходимо ввести в соответствующее поле раздела "НСЗУ" на сайте new.synevo.ua , после чего выбрать удобный день, время и отделение. Отделения, принимающие клиентов по ПМГ, инклюзивны и отвечают всем требованиям НСЗУ.

О "Синево"

Европейская сеть медицинских лабораторий "Синево Украина" – крупнейшая сеть в Украине, которая насчитывает 340 лабораторных отделений, 7 лабораторий (в Киеве, Львове, Черновцах, Виннице, Одессе, Херсоне и Днепре) и более 2 тысяч сотрудников в 139 населенных пунктах страны. Основанная в 2007 году в Киеве, сегодня сеть медицинских лабораторий "Синево Украина" способна выполнять более 800 видов тестирований, и ежегодно обслуживает около 4 миллионов клиентов, выполняя более 20 миллионов тестов.