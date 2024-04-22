У "Сінево" розповіли про перші результати роботи з програмою медгарантій: який попит на аналізи за направленням лікаря

З 15 січня по 31 березня 2024 року послугами лабораторної діагностики “Сінево” за програмою медичних гарантій (ПМГ) Національної служби здоров’я України (НСЗУ) скористалося близько 120 тисяч українців. Саме про таку кількість зареєстрованих електронних направлень відзвітувала пресслужба лабораторної мережі.

Зазначається, що за майже три місяці роботи програми в “Сінево” громадяни отримали понад 1,5 мільйона безкоштовних послуг загальною вартістю понад 205 мільйонів гривень, середня кількість аналізів у направленні становила 10 позицій.

Найбільш активно програмою медичних гарантій користувалися жителі центральних областей. Зокрема, 47,5% від загальної кількості е-направлень (57 тисяч) було зареєстровано у Києві. Загалом, за даними “Сінево”, протягом кварталу мешканці столиці отримали понад 680 тисяч лабораторних послуг.

У повідомленні також йдеться, що пілотний проєкт співпраці держави та приватного лабораторного бізнесу зіштовхнувся з низкою труднощів.

“Результати трьох місяців співпраці показали, що виділений державою на програму бюджет покриває заледве 5% від попиту, і це не враховуючи потенційних потреб в сучасній лабораторній діагностиці мешканців східних регіонів країни, обслуговування яких мережею “Сінево” за ПМГ не було дозволено НСЗУ через, начебто, помилки в поданих на розгляд документах. Варто зазначити, що ці документи дозволяють “Сінево” надавати громадянам послуги за прайсовою вартістю”, – заявив заступник генерального директора “Сінево Україна” Микола Скавронський.

Та попри складнощі, мережа лабораторій вирішила продовжити дію договору із НЗСУ через високу затребуваність програми українцями. Водночас, у “Сінево” анонсували перегляд порядку прийому відвідувачів – з метою уникнення черг та забезпечення високої якості послуг.



Нагадаємо, цього року європейська мережа медичних лабораторій “Сінево” долучилася до Програми медичних гарантій Національної служби здоров’я України. Відтак, безкоштовно здати аналізи за направленням лікаря можна у 75 відділеннях мережі у 22 містах країни. Актуальний перелік лабораторних досліджень за ПМГ від НСЗУ включає понад 400 видів аналізів.

Водночас, участь Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Полтавської, Донецької та Сумської областей у програмі поки що не дозволено НСЗУ.

Як безкоштовно здати аналіз

Здати будь-який аналіз з переліку в мережі медичних лабораторій "Сінево" безоплатно можна отримавши е-направлення від лікаря, створене в Електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ).

16-ти значний цифровий код з направлення необхідно ввести у відповідне поле розділу "НСЗУ" на сайті new.synevo.ua, після чого обрати зручний день, час і відділення. Відділення, які прийматимуть клієнтів за ПМГ, інклюзивні, та відповідають всім вимогам НСЗУ.

Про "Сінево"

Європейська мережа медичних лабораторій "Сінево Україна" – найбільша мережа в Україні, яка налічує 340 лабораторних відділень, 7 лабораторій (у Києві, Львові, Чернівцях, Вінниці, Одесі, Херсоні та Дніпрі), та понад 2 тисяч співробітників у 139 населених пунктах країни. Започаткована у 2007 році в Києві, сьогодні мережа медичних лабораторій "Сінево" Україна здатна виконувати понад 800 видів тестувань, і щороку обслуговує близько 4 мільйонів клієнтів, виконуючи більше ніж 20 мільйонів тестів.