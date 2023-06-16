Армия РФ нанесла массированный удар по Херсону — более 20 человек получили ранения (ФОТО)

Российские оккупационные войска вечером 16 июня плотно обстреляли Херсон. В результате атаки пострадали по меньшей мере 23 человека.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Среди пострадавших – трое детей. Три человека находятся в тяжелом состоянии, все остальные получили средние или легкие травмы. Все пострадавшие госпитализированы.

Под вражеский огонь попали Таврический микрорайон, Корабельный район и центральная часть города.

В результате атаки повреждены медучреждение, детсад, супермаркет, жилые дома, автомобили, линии электропередачи.

"Укрытие спасло жизнь многим людям", - отметил Ермак.

За несколько часов до этого обстрела оккупанты атаковали жилые массивы Херсона. В результате обстрела были повреждены многоэтажка, админздание медицинского и учебного заведений, автотранспорт, линии электропередач.

За предыдущие сутки, 15 июня оккупанты 54 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии два человека погибли, еще двое – получили ранения. Из-за вражеской атаки в Зеленовке погибла 80-летняя женщина, а 69-летняя получила ранения.