Армия РФ обстреляла родильное отделение в Херсоне

Российские оккупационные войска 10 декабря в очередной раз открыли огонь по Херсону. В этот раз целью врага стало медицинское учреждение в городе, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

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Зафиксированы прямые попадания российских снарядов в родильное отделение больницы.

"Здание повреждено. Медработники, пациентки и дети не пострадали!", - уточнил Тимошенко.

После бегства из Херсона в ноябре войска страны-агрессора регулярно обстреливают город. Оккупанты, как и в других населенных пунктах, целят по жилым домам и гражданской инфраструктуре.

В частности, утром 9 декабря российские оккупанты также обстреляли медицинское учреждение в Херсоне. Тогда 8 мирных жителей получили ранения. За предыдущие сутки до этого российские военные 30 раз обстреляли территорию Херсонщины. Из-за обстрелов россиян погибли 2 гражданских человека, еще 1 житель получил ранения.

Кроме того, стало известно, что 10 декабря из-за вражеских обстрелов в части Херсона исчезла электроэнергия. Армия страны-агрессора наносит удары по городу и области из артиллерии, РСЗО, танков и минометов.