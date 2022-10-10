Армия РФ ударила по Конотопу: в Сумской области есть перебои со светом

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Конотопу Сумской области. В результате во всех районах области есть перебои со светом. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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В Конотопе зафиксировано попадание двух ракет по объекту инфраструктуры. В результате вражеской атаки в городе есть раненые.

"Не пишем места прилетов. Оставайтесь в укрытиях", - обратился к местным Живицким.

Ракетные удары по Украине 10 октября

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что есть информация об ударах во многих городах страны. В результате обстрелов пострадали гражданские. В ОП призывают всех гражданских оставаться в укрытиях. Мэр Киева Виталий Кличко рекомендует для пребывания в укрытиях взять теплую одежду, воду, запас еды, зарядные устройства для телефонов.

Напомним, Россия ударила по Киеву, Львову, Днепру, Харькову, Житомирской и Сумской областях. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет.

В Житомирской области также Россия нанесла ракетный удар по энергетической инфраструктуре. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет.