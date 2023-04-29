Число уничтоженных российских оккупантов превысило 190 тысяч - Генштаб ВСУ

По состоянию на 29 апреля в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины оценивают общие боевые потери противника за время войны с Россией с 24 февраля 2022 года в 190 тысяч 40 человек. В частности, как говорится в сообщении, 580 из них были ликвидированы за минувшие сутки.

Также, согласно этим данным, россияне потеряли уже 3697 танков (+3 за сутки), 7184 боевые бронированные машины (+3), 2908 артиллерийских систем (+3), 543 единицы РСЗО, 5836 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+17 за сутки), 355 единиц специальной техники (+2).

Кроме того, противник потерял 308 самолетов, 294 вертолета, также 294 средства противовоздушной обороны, 2471 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня (+4 за сутки), 932 крылатых ракет (+21 за сутки), 18 кораблей и катеров.

Относительно ситуации на фронте в Генштабе констатируют, что противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, совершив в течение прошедших суток 48 атак на этих участках. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Северском и Слобожанском направлениях за прошедшие сутки враг нанес авиаудары по населенным пунктам Семеновка, Леоновка, Костобобров, Гремяч, Ромашково; осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка, Леоновка и Бучки Черниговской области; Ромашково, Вольная Слобода, Стукаловка, Искрисковщина, Волфино и Ободы Сумской области, а также Мороховец, Липцы, Гатище, Волоховка, Нестерное и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении россияне наступательных действий не проводили, однако активно применяли БПЛА для корректировки огня артиллерии. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Красное Первое, Новомлынск, Фиголевка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Синьковка, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки и южнее Дибровы, нанес авиационные удары по населенным пунктам Новоегоровка, Невское, Белогоровка, Торское, Серебрянка, Спорное, Ивановка. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области; Терны, Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки и Часов Яра, нанесли авиаудары по Бахмуту и Богдановке. От вражеских обстрелов, кроме Бахмута, пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Хромово, Часов Яр, Григоровка, Ивановское, Предтечино, Константиновка, Александро-Шультино, Пивденное, Нелеповка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении вражеские наступательные действия велись в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное и Первомайское, однако, как говорят в Генштабе, безуспешно. Кроме Авдеевки, обстреливали россияне населенные пункты Новобахмутовка, Новокалиново, Водяное, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки украинские военные отбили атаки противника в районе населенных пунктов Марьинка и Новомихайловка. В то же время вражеским обстрелам, кроме Марьинки, подверглись Красногоровка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

"На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационных ударов по Угледару, Пречистовке и Шахтерскому Донецкой области", - говорится также в сводке.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия, но при этом совершил обстрелы более 45 населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Малиновка, Затишье, Малая Токмачка, Каменское, Ивановка Запорожской области; Республиканец, Томарино, Тягинка, Херсон, Белозерка и Янтарное Херсонской области. Есть погибшие и раненые среди мирных людей, повреждены жилые дома.