Обрыв троса на аттракционе в Киеве: полиция ведет следствие из-за гибели 20-летнего парня

Полиция Киева проводит следственные действия по определению лиц, по вине которых на аттракционе в Киеве погиб 20-летний парень.

Об этом сообщает Нацполиция.

Напомним, 21 июля на аттракционе-спуске через Днепр оборвался трос, и находившийся там человек упал в Днепр. Информация о трагическом событии поступила в полицию Киева около 14.00. Поисковая операция, которую осуществляли сотрудники отдела полиции в речном порту Киев и спасатели ГСЧС, длилась около семи часов и с наступлением сумерек была прекращена.

Утром 22 июля сотрудники полиции совместно со спасателями ГСЧС возобновили поисковые мероприятия. Во время обследования дна реки тело погибшего парня было найдено.

В Нацполиции сообщили, что в настоящее время следователи проводят обыски в соответствующих службах КГГА, согласовавших расположение аттракциона, органах государственного контроля, которые выдавали разрешения и должны осуществлять надлежащий контроль за его деятельностью, и непосредственно в фирмах владельца аттракциона.

В рамках начатых уголовных производств правоохранители допросили директора аттракциона и персонал и изъяли служебную документацию, которая будет изучаться в рамках назначенной экспертизы исследования причин и последствий нарушения требований безопасности жизнедеятельности и охраны труда.

Отмечается, что досудебное расследование осуществляется по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 272 – Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека, и ч. 3 ст. 367 – Служебная халатность.

Согласно санкции статей, виновным грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Владелец аттракциона прокомментировал гибель парня

Директор компании "Активная страна" Денис Курта, которой принадлежит печально известная канатная дорога, заявил, что его компания будет сотрудничать со следствием и обязательно обнародует результаты этого расследования.

Также он призвал украинцев избегать любых спекуляций относительно обстоятельств смерти на канатной дороге через реку Днепр, пока идет следствие, и выразил соболезнования семье погибшего парня.