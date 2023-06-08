Подтопление в Херсонской области. Число погибших в Алешковской общине возросло

В Алешковской общине известно уже о девяти погибших в результате подтопления после подрыва Каховской ГЭС. Об этом сообщил городской голова временно оккупированных Алешек Евгений Рыщук в эфире общенационального марафона.

"Уже к этому часу выловили восемь тел. Мы видим, что это у нас будут не последние жертвы", – сказал он.

При этом чиновник уточнил, что в общей сложности подтверждено девять случаев гибели жителей Олешковской общины из-за затопления.

Что касается пропавших без вести, то Рыщук сказал, что соответствующей информации нет, ведь отсутствует хорошая связь.

"Сейчас сказать – пропал человек без вести или просто с ним нет связи – очень рано", – добавил чиновник.

Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

По состоянию на 8 июня, из-за повышения уровня воды III-й уровень опасности (красный) объявлен в Херсоне, а также в Каховском, Херсонском, Бериславском и Скадовском районах области. Подтопление есть и в Николаевской области.

На пострадавшей территории, подконтрольной украинским властям, продолжается эвакуация. А вот на оккупированной части ситуация с этим хуже. Мэр оккупированных Алешек Евгений Рыщук 7 июня рассказывал, что только к вечеру того дня российские военные начали эвакуировать людей с крыш. Тогда чиновник сообщал о трех погибших в городе в результате подтопления.