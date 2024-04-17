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Тип
WOMO
Категория
Общество
Дата публикации

Приглашаем на первую встречу комьюнити "Мастерская смыслов" от Womo

Приглашаем на первую встречу комьюнити "Мастерская смыслов" от Womo

27 апреля 2024 года состоится знаковое событие для всех, кто хочет присоединиться к сообществу Womo, женского онлайн издания, вдохновляющего и объединяющего украинок.

"Мастерская смыслов" - это регулярные встречи в кругу единомышленников, где мы вместе будем делиться опытом и находить поддержку; вдохновляться историями успеха и достижениями друг друга; будем создавать безопасное пространство для своих мечтаний, ценностей и стремлений; вместе развиваться , учиться и идти к своим целям и, что сейчас очень важно, будем искать способы восстановления ресурса.

Первая встреча пройдет под лозунгом "Сила и красота: секреты гармонии для современной женщины".

Наши спикерки:

  • Любовь Рудницкая , гештальт-терапевт, автор курса "Подросток. Инструкция по выживанию для родителей. Тема: "Воспитание детей в современных условиях";
  • Дарья Мосс , ведущая, преподаватель и эксперт по голосу, дикции и коммуникации, автор курса #ProГолос. Тема: "Влияние красивого голоса на качество жизни и успеха". Также вы получите практические советы, которые сможете сразу же применить.
  • Лидия Билас , основательница сети образовательных проектов MriyDiy. Тема: "Мечта - драйвер нашей жизни. Почему людям важно научиться мечтать и воплощать свои мечты".
  • Юлия Пономаренко , CFO компании AB InBev Efes Ukraine. Тема: Антикризисный менеджмент: Как сохранить команду и добиться успеха.
  • Ведущий: Вячеслав Матюхин , ведущий событий, тик-токер, продюсер

А также гостей ждут угощения: вкусный фуршет от ресторана итальянской и японской кухни MAFIA , итальянское игристое San Mare и розыгрыш подарков.

Партнеры мероприятия:

  • TRESemmé – бренд средств по уходу за волосами профессионального качества, который стремится, чтобы каждая женщина чувствовала себя роскошно.
  • MAFIA – ресторан, где сочетаются изысканные вкусы Италии и Японии.
  • San Mare – итальянское игристое, которое подарит вам атмосферу праздника.
  • Ювелирный Дом ZARINA – первый бриллиантовый бренд Украины.
  • MINT - украинский бренд женской одежды

Информационные партнеры:

33 канал, Первый Бизнес, Деловая столица, MMR, Delo.ua, Постфактум, STAR BROTHERS, Best People Club, FEMIDA.UA.

  • Дата: 27 апреля
  • Время: с 11:00 до 16:00
  • Место: Крещатик, 6, ресторан MAFIA

Количество мест ограничено, регистрация обязательна !

фото спикеров: https://drive.google.com/drive/folders/17kCYm62-5YCnXSave0G2khALHeL5rABz?usp=drive_link  