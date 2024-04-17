Приглашаем на первую встречу комьюнити "Мастерская смыслов" от Womo

27 апреля 2024 года состоится знаковое событие для всех, кто хочет присоединиться к сообществу Womo, женского онлайн издания, вдохновляющего и объединяющего украинок.

"Мастерская смыслов" - это регулярные встречи в кругу единомышленников, где мы вместе будем делиться опытом и находить поддержку; вдохновляться историями успеха и достижениями друг друга; будем создавать безопасное пространство для своих мечтаний, ценностей и стремлений; вместе развиваться , учиться и идти к своим целям и, что сейчас очень важно, будем искать способы восстановления ресурса.

Первая встреча пройдет под лозунгом "Сила и красота: секреты гармонии для современной женщины".

Наши спикерки:

Любовь Рудницкая , гештальт-терапевт, автор курса "Подросток. Инструкция по выживанию для родителей. Тема: "Воспитание детей в современных условиях";

Дарья Мосс , ведущая, преподаватель и эксперт по голосу, дикции и коммуникации, автор курса #ProГолос. Тема: "Влияние красивого голоса на качество жизни и успеха". Также вы получите практические советы, которые сможете сразу же применить.

Лидия Билас , основательница сети образовательных проектов MriyDiy. Тема: "Мечта - драйвер нашей жизни. Почему людям важно научиться мечтать и воплощать свои мечты".

Юлия Пономаренко , CFO компании AB InBev Efes Ukraine. Тема: Антикризисный менеджмент: Как сохранить команду и добиться успеха.

Ведущий: Вячеслав Матюхин , ведущий событий, тик-токер, продюсер

А также гостей ждут угощения: вкусный фуршет от ресторана итальянской и японской кухни MAFIA , итальянское игристое San Mare и розыгрыш подарков.

Партнеры мероприятия:

TRESemmé – бренд средств по уходу за волосами профессионального качества, который стремится, чтобы каждая женщина чувствовала себя роскошно.

MAFIA – ресторан, где сочетаются изысканные вкусы Италии и Японии.

San Mare – итальянское игристое, которое подарит вам атмосферу праздника.

Ювелирный Дом ZARINA – первый бриллиантовый бренд Украины.

MINT - украинский бренд женской одежды

Информационные партнеры:

33 канал, Первый Бизнес, Деловая столица, MMR, Delo.ua, Постфактум, STAR BROTHERS, Best People Club, FEMIDA.UA.

Дата: 27 апреля

Время: с 11:00 до 16:00

Место: Крещатик, 6, ресторан MAFIA

Количество мест ограничено, регистрация обязательна !

фото спикеров: https://drive.google.com/drive/folders/17kCYm62-5YCnXSave0G2khALHeL5rABz?usp=drive_link