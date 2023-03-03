Ракетный удар по многоэтажке в Запорожье: из-под завалов вытащили тела двух погибших

Из-под завалов дома в Запорожье, куда 2 марта попала российская ракета, спасатели деблокировали тела еще двух погибших.

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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что ликвидация последствий ракетного удара уже длится более суток.

В круглосуточном режиме спасатели продолжают работу по поиску людей под завалами и демонтажу опасных элементов дома.

По состоянию на 07:00, 3 марта спасатели деблокировали тела еще двух погибших жильцов дома.

Коммунальные службы вывезли более 102 тонн строительных обломков.

Кроме того, психологи ГСЧС на городе происшествия оказали помощь 76 жителям дома и родственникам пострадавших.

На ликвидацию последствий удара привлечены спасатели Мобильно-спасательного центра г. Киев, подразделения ГСЧС Запорожской области, сотрудники Национальной полиции, коммунальные службы, медики и волонтеры.

Напомним, в ночь на 2 марта россияне в очередной раз атаковали ракетами Запорожья. В результате удара ракетами С-300 произошло разрушение с 5 по 1 этажа пятиэтажного жилого дома.

Отметим, российские оккупанты с начала полномасштабной войны разрушили девять многоэтажек в Запорожье, поэтому в городе есть проблема с отселением людей, потерявших жилье из-за ракетных ударов.