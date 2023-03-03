- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Ракетный удар по многоэтажке в Запорожье: из-под завалов вытащили тела двух погибших
Из-под завалов дома в Запорожье, куда 2 марта попала российская ракета, спасатели деблокировали тела еще двух погибших.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что ликвидация последствий ракетного удара уже длится более суток.
В круглосуточном режиме спасатели продолжают работу по поиску людей под завалами и демонтажу опасных элементов дома.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По состоянию на 07:00, 3 марта спасатели деблокировали тела еще двух погибших жильцов дома.
Коммунальные службы вывезли более 102 тонн строительных обломков.
Кроме того, психологи ГСЧС на городе происшествия оказали помощь 76 жителям дома и родственникам пострадавших.
На ликвидацию последствий удара привлечены спасатели Мобильно-спасательного центра г. Киев, подразделения ГСЧС Запорожской области, сотрудники Национальной полиции, коммунальные службы, медики и волонтеры.
Напомним, в ночь на 2 марта россияне в очередной раз атаковали ракетами Запорожья. В результате удара ракетами С-300 произошло разрушение с 5 по 1 этажа пятиэтажного жилого дома.
Отметим, российские оккупанты с начала полномасштабной войны разрушили девять многоэтажек в Запорожье, поэтому в городе есть проблема с отселением людей, потерявших жилье из-за ракетных ударов.