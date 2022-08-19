Россияне обстреляли Днепропетровскую область из РСЗО "Торнадо С" и "Ураганов"

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. 19 августа оккупанты накрыли огнем сразу три района - Криворожский, Синельниковский и Никопольский.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"В Апостоловской общине Криворожского района россияне убили 36-летнего мужчину. Они обстреляли общину из "Ураганов". В селе Первое Мая повреждено жилье, газопровод и линия электропередач", - отметил Резниченко.

По Великой Костромке Зеленодольской общины оккупанты били из ствольной артиллерии. Есть разрушение. Люди не пострадали.

"В Межевской общине Синельниковского района ранен 12-летний мальчик. Он просто спал дома, когда в его дом прилетели снаряды из российского РСЗО "Торнадо С". Ребенок в больнице, его прооперировали. В селе есть разрушенное жилье", - сообщил глава ОВА.

Кроме того, в центр ночного Никополя враг направил 10 снарядов из ствольной артиллерии.

В городе повреждено до 20 многоэтажек, с десяток магазинов, лицей, банк и автобусная остановка. Выведена из строя линия электропередач. Обошлось без погибших и раненых.

Напомним, российские оккупационные войска днем 16 августа снова обстреляли жилые кварталы Никополя Днепропетровской области. В город прилетели 20 реактивных снарядов из "Градов" и 10 из ствольной артиллерии.