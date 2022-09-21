Россияне разбили одну из тысячелетних половецких баб у Изюма

Военные российской армии повредили уникальную достопримечательность, стоявшую на горе Кременец около Изюма тысячу лет, — половецкие бабы. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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Одна из девяти каменных половецких баб разрушена почти прямым попаданием снаряда, рядом также разрушен памятник героям Второй мировой войны.

"Вместе с местными администрациями будем, скорее всего, эвакуировать в Харьков половецкие бабы и помогать музею восстановить крышу, чтобы сохранить экспозицию", — отметил Ткаченко.

Отметим, что с 24 февраля 2022 г по конец августа 469 объектов культурного наследия были повреждены или разрушительные войска РФ. Ущерб уже достиг сотен миллионов гривен.

По сравнению с 30 июля количество зафиксированных эпизодов увеличилось на 14 из 450, причем тогда сообщалось, что "еще около 50 эпизодов находятся на проверке". В частности, в результате российской агрессии, в Украине разрушено около 100 библиотек.

Для возобновления культурного наследия Министерство культуры и информационной политики Украины представило платформу проекта "Сохраните украинскую культуру".