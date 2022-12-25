Снегопад в США оставил более 700 000 человек без света

Зимний шторм, накрывший большую часть США, вызвав вьюги, ледяные дожди и почти рекордно низкую температуру, оставил более 700 000 человек без света, по меньшей мере 16 человек погибли в результате автомобильных аварий, связанных с погодой, а тысячи людей не смогли встретить Рождество с близкими из-за отмены авиарейсов.

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Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что резкое падение температуры привело к самому холодному Рождественскому вечеру за всю историю, а энергетические системы по всей стране были перегружены из-за растущего спроса на тепло и повреждения линий электропередачи из-за шторма.

По данным сайта отслеживания Poweroutage.us, в субботу 1,8 млн. домов и предприятий остались без электроэнергии. В настоящее время без света около 700 тысяч потребителей.

Многие электрические компании продолжали просить клиентов экономить энергию, не включая большие приборы и выключая ненужный свет.

Компания Duke Energy сообщила потребителям, что возможны отключения электроэнергии, пока не будет доступно дополнительное количество электроэнергии.

Также, по данным службы отслеживания рейсов FlightAware, в субботу в США было отменено более 2700 рейсов, а общее количество задержек составило более 6400 рейсов. По данным FlightAware, в пятницу было отменено более 5000 рейсов.

По сообщениям СМИ, в результате автомобильных аварий, связанных с погодой по всей стране, погибли по меньшей мере 16 человек, а сотни оказались на ледяных и заснеженных дорогах.

На севере штата Нью-Йорк около 500 автомобилистов застряли в своих автомобилях из-за снегопада.

Суровая погода побудила власти по всей стране открыть центры обогрева в библиотеках и полицейских участках, одновременно пытаясь расширить приюты для бездомных. Проблема осложнилась наплывом мигрантов, которые в последние недели тысячами пересекают южную границу США.

Национальная метеорологическая служба предупредила, что погодные условия будут крайне неблагоприятны еще несколько дней.