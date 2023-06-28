Удар по Краматорску. Полиция сообщила уже о десяти погибших

В результате ракетного удара по Краматорску Донецкой области, который российские оккупанты совершили 27 июня, погибли уже 10 человек. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

Отмечается, что ранение получил 61 человек.

По состоянию на 11:30 28 июня, было известно о троих погибших детях (17-летняя девушка и 14-летние сестры) и одном восьмимесячном раненом малыше.

По уточненным данным, оккупанты применили ракеты "Искандер", а не С-300, как сообщалось ранее.

Напомним, войска РФ выпустили две ракеты по Краматорску вечером 27 июня. Захватчики попали в заведение питания, взрывной волной также были повреждены многоквартирные дома, торговые помещения, автомобили, почтовое отделение и другие сооружения.

Правоохранители начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины). Кроме того, Служба безопасности Украины сообщила о задержании агента спецслужб РФ, который скорректировал российский ракетный удар.