В центре Львова обрушился жилой дом

В ночь на пятницу 26 августа около 01:30 в центре Львова на проспекте Свободы, 23 частично обрушился трехэтажный многоквартирный жилой дом, в котором находились люди.

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Об этом сообщили в ГСЧС во Львовской области.

Отмечается, что произошло разрушение трех квартир: одна квартира полностью разрушена, две - частично.

Также произошло полное разрушение 2-х нежилых помещений общей площадью 80 кв.м.

Сообщается, что всего было эвакуировано 12 человек, из них 4-х летний ребенок.

После проведения спасательной операции и поиска людей под завалами с помощью собаки пострадавших не обнаружили.

Спасательная операция продолжалась до 5 утра.

О причинах разрушения здания спасатели не сообщают.