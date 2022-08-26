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В центре Львова обрушился жилой дом

В центре Львова обрушился жилой дом

В ночь на пятницу 26 августа около 01:30 в центре Львова на проспекте Свободы, 23 частично обрушился трехэтажный многоквартирный жилой дом, в котором находились люди.

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Об этом сообщили в ГСЧС во Львовской области.

Отмечается, что произошло разрушение трех квартир: одна квартира полностью разрушена, две - частично.

Также произошло полное разрушение 2-х нежилых помещений общей площадью 80 кв.м.

Фото 2 — В центре Львова обрушился жилой дом
Фото 3 — В центре Львова обрушился жилой дом
Фото 4 — В центре Львова обрушился жилой дом
Фото 5 — В центре Львова обрушился жилой дом
Фото 6 — В центре Львова обрушился жилой дом
Фото 7 — В центре Львова обрушился жилой дом
Фото 8 — В центре Львова обрушился жилой дом

Сообщается, что всего было эвакуировано 12 человек, из них 4-х летний ребенок.

После проведения спасательной операции и поиска людей под завалами с помощью собаки пострадавших не обнаружили.

Спасательная операция продолжалась до 5 утра.

О причинах разрушения здания спасатели не сообщают.

Автор:
Светлана Манько