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В центре Львова обрушился жилой дом
В ночь на пятницу 26 августа около 01:30 в центре Львова на проспекте Свободы, 23 частично обрушился трехэтажный многоквартирный жилой дом, в котором находились люди.
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Об этом сообщили в ГСЧС во Львовской области.
Отмечается, что произошло разрушение трех квартир: одна квартира полностью разрушена, две - частично.
Также произошло полное разрушение 2-х нежилых помещений общей площадью 80 кв.м.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Сообщается, что всего было эвакуировано 12 человек, из них 4-х летний ребенок.
После проведения спасательной операции и поиска людей под завалами с помощью собаки пострадавших не обнаружили.
Спасательная операция продолжалась до 5 утра.
О причинах разрушения здания спасатели не сообщают.