В Греции разбился украинский транспортный самолет

Вечером 16 июля около 23:00 возле греческого города Кавала разбился украинский транспортный самолет Ан-12, выполнявший коммерческий рейс из Сербии в Иорданию.

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Об этом сообщают греческие СМИ.

По предварительной информации, самолет хотел совершить аварийную посадку в Кавале, поскольку один из его двигателей отказал и загорелся, но вскоре после этого он скрылся с радаров и упал западнее города Кавалы.

Отмечается, что речь идет о самолете, выполнявшем коммерческий грузовой рейс из Сербии в Иорданию, и на борту которого находились 3 человека.

В то же время по информации EPT News, на борту находились 8 членов экипажа, они перевозили 12 тонн опасного груза.

Очевидцы рассказали, что во время падения самолет врезался в кукурузное поле.

Как пишут греческие СМИ, на месте происшествия работают спасатели.

#BREAKING: UR-CIC, an Antonov An-12TB cargo aircraft of Meridian Ltd from #Ukraine with flight No. #MEM3032 crashed near #Kavala in #Greece on its way from Nis to Amman! Locals filmed the moment of crash. It was burning when it hit the ground! Engine fire had spread to the wing👇 pic.twitter.com/LQNOEbz1Yd — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) July 16, 2022

Как сообщило сербское Минобороны, украинский транспортный самолет Ан-12, который потерпел крушение в Греции, вез 11,5 тонны оборонной продукции из Сербии в Бангладеш. Все члены экипажа погибли.

Генеральный директор украинской компании-перевозчика Meridian Денис Богданович в комментарии DW подтвердил гибель восьми членов экипажа, все они были гражданами Украины.

По его словам, предварительная причина крушения — техническая неисправность в воздухе.

Также МИД Украины подтвердил данные об аварии и гибели украинцев.

"Ночью на севере Греции потерпел крушение украинский транспортный самолет АН-12, который перевозил опасный груз по маршруту Сербия-Иордания-Бангладеш. Экипаж состоял из восьми граждан Украины. Предварительная причина аварии – отказ одного из двигателей", - написал спикер МИД Олег Николенко.