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В Греции разбился украинский транспортный самолет
Вечером 16 июля около 23:00 возле греческого города Кавала разбился украинский транспортный самолет Ан-12, выполнявший коммерческий рейс из Сербии в Иорданию.
Об этом сообщают греческие СМИ.
По предварительной информации, самолет хотел совершить аварийную посадку в Кавале, поскольку один из его двигателей отказал и загорелся, но вскоре после этого он скрылся с радаров и упал западнее города Кавалы.
Отмечается, что речь идет о самолете, выполнявшем коммерческий грузовой рейс из Сербии в Иорданию, и на борту которого находились 3 человека.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В то же время по информации EPT News, на борту находились 8 членов экипажа, они перевозили 12 тонн опасного груза.
Очевидцы рассказали, что во время падения самолет врезался в кукурузное поле.
Как пишут греческие СМИ, на месте происшествия работают спасатели.
Как сообщило сербское Минобороны, украинский транспортный самолет Ан-12, который потерпел крушение в Греции, вез 11,5 тонны оборонной продукции из Сербии в Бангладеш. Все члены экипажа погибли.
Генеральный директор украинской компании-перевозчика Meridian Денис Богданович в комментарии DW подтвердил гибель восьми членов экипажа, все они были гражданами Украины.
По его словам, предварительная причина крушения — техническая неисправность в воздухе.
Также МИД Украины подтвердил данные об аварии и гибели украинцев.
"Ночью на севере Греции потерпел крушение украинский транспортный самолет АН-12, который перевозил опасный груз по маршруту Сербия-Иордания-Бангладеш. Экипаж состоял из восьми граждан Украины. Предварительная причина аварии – отказ одного из двигателей", - написал спикер МИД Олег Николенко.