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В Киеве горела АЗС: есть пострадавшие (ФОТО/ВИДЕО)

В Киеве горела АЗС: есть пострадавшие (ФОТО/ВИДЕО)
Спасатели ликвидируют пожар на АЗС. Фото: МВД

На Броварском проспекте в Киеве 9 июля возник пожар на АЗС, в результате чего пострадали три человека.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

"Медики госпитализировали двух пострадавших в результате пожара на АЗС в Деснянском районе. Третьего пострадавшего осматривают и тоже госпитализируют", - отметил он.

По его словам, самому младшему среди пострадавших мужчин – 17 лет.

Фото 2 — В Киеве горела АЗС: есть пострадавшие (ФОТО/ВИДЕО)
Фото 3 — В Киеве горела АЗС: есть пострадавшие (ФОТО/ВИДЕО)
Фото 4 — В Киеве горела АЗС: есть пострадавшие (ФОТО/ВИДЕО)
Фото 5 — В Киеве горела АЗС: есть пострадавшие (ФОТО/ВИДЕО)
Фото 6 — В Киеве горела АЗС: есть пострадавшие (ФОТО/ВИДЕО)
Фото 7 — В Киеве горела АЗС: есть пострадавшие (ФОТО/ВИДЕО)
Фото 8 — В Киеве горела АЗС: есть пострадавшие (ФОТО/ВИДЕО)

По состоянию на 16:45 Кличко сообщил, что пожар на АЗС ликвидирован.

"Огонь бушевал на площади 1500 м. кв. Спасатели продолжают разведку помещений", - отметил он.

Позже мэр сообщил, что пожар на АЗС возник вследствие удара легкового автомобиля в заправочную колонку.

По его словам, в результате пожара полностью уничтожено здание станции, наземное оборудование АЗС и 8 легковых автомобилей.

Автор:
Нина Комащенко