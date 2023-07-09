В Киеве горела АЗС: есть пострадавшие (ФОТО/ВИДЕО)

На Броварском проспекте в Киеве 9 июля возник пожар на АЗС, в результате чего пострадали три человека.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

"Медики госпитализировали двух пострадавших в результате пожара на АЗС в Деснянском районе. Третьего пострадавшего осматривают и тоже госпитализируют", - отметил он.

По его словам, самому младшему среди пострадавших мужчин – 17 лет.

По состоянию на 16:45 Кличко сообщил, что пожар на АЗС ликвидирован.

"Огонь бушевал на площади 1500 м. кв. Спасатели продолжают разведку помещений", - отметил он.

Позже мэр сообщил, что пожар на АЗС возник вследствие удара легкового автомобиля в заправочную колонку.

По его словам, в результате пожара полностью уничтожено здание станции, наземное оборудование АЗС и 8 легковых автомобилей.