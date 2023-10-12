В результате обстрелов Донетчины погибли женщина и ребенок

12 октября русская армия обстреляла несколько городов в Донецкой области. В результате вражеских ударов по селу Богатырь Волновахского района погиб 11-летний мальчик, а его 6-летний брат и 31-летняя мать были госпитализированы с множественными рваными ранами.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Согласно сообщению, армия РФ атаковала город Горняк Покровского района. От попаданий российских боеприпасов погибла 44-летняя женщина, а ее 24-летний зять получил ранения.

Также оккупанты нанесли удары по Авдеевке: осколочные ранения получили мужчина 58 лет и 61-летняя женщина.

В прокуратуре добавляют, что под вражеским огнем оказалось и село Галицыновка Покровского района. Там в результате обстрела были ранены мужчина 32-х и женщина 62-х лет.

В общем, россияне ранили семь человек.

Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в Донецкой области в течение 11 октября в результате российской агрессии погибли двое жителей региона, еще четыре человека получили ранения.