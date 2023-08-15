В результате вражеских обстрелов Харьковщины 1 погибший и 9 раненых

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. За прошедшие сутки враг массированно обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в селе Подолы Купянского района получили ранения и были госпитализированы 44-летняя женщина и 51-летний мужчина.

В результате обстрела из танков пгт Казачья Лопань Харьковского района погиб 50-летний мужчина. Получили ранения мужчины 34-х, 44-х и 68-ми лет и 72-летняя женщина.

В селе Бугаевка Чугуевского района обстрелом повреждены 3 админздания и 2 частных дома. Получили ранения женщины 75-ти и 62-х лет, а также парень 14 лет.

Кроме того, в селе Чернещина Изюмского района повреждены два частных дома и электросеть.

Также в результате минометного обстрела села Веселое Харьковского района разрушен частный дом, хозяйственные постройки, произошел пожар.

В течение суток 13 августа враг обстреливал приграничные и прифронтовые общины Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.

Так, в селе Кучеровка Купянского района в результате вражеских обстрелов получил ранение 51-летний гражданский мужчина. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.

До этого утром 12 августа враг обстрелял пгт Купянск-Узловой Купянского района. Поврежден жилой дом. В результате российских обстрелов погибла 73-летняя женщина.