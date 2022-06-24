В России в Рязанской области разбился военный самолет

В Рязанской области РФ в пятницу, 24 июня, разбился военный самолет Ил-76. По предварительным данным, у него отказал мотор, и пилот решил сажать машину на грунт.

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Об этом сообщают российские СМИ.

На данный момент известно о трех погибших.

Всего на борту самолета было 9 человек.

После того как воздушное судно рухнуло в поле, на нём начался сильный пожар.

На месте происшествия сейчас работают спасатели.

Известно, что военный самолет следовал из Оренбурга в Белгород, в Рязани приземлялся на дозаправку. Катастрофа произошла сразу после взлета.