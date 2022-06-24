У Росії в Рязанській області розбився військовий літак

У Рязанській області РФ у п'ятницю, 24 червня, розбився військовий літак Іл-76. За попередніми даними, у нього відмовив двигун, і пілот вирішив садити машину на ґрунт.

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Про це повідомляють російські ЗМІ.

Наразі відомо про трьох загиблих.

Загалом на борту літака було 9 людей.

Після того як повітряне судно впало в поле, на ньому почалася сильна пожежа.

На місці події зараз працюють рятувальники.

Відомо, що військовий літак прямував з Оренбурга до Білгорода, в Рязані приземлявся на дозаправку. Катастрофа сталася одразу після зльоту.